НАТО завершило учения ВМС со "сложными" имитируемыми минными полями в море, — СМИ

К тренировкам привлекли турецкие корабли TCG Erdek и TCG Gokceada и итальянские ITS Stromboli, ITS Viareggio и ITS Carabiniere. Британский HMS Duncan и американский USS Ramage также прошли учения.

Военные корабли НАТО в Средиземном море завершили учения по прохождению "сложных" имитационных минных полей. Об этом 2 августа информирует Newsweek.

Тренировки состоялись на фоне блокады Россией Черного моря после выхода из зерновой сделки. В сообщении издания говорится о том, что Запад давит на Россию, чтобы она прекратила блокаду Черного моря.

Объединенное военно-морское командование НАТО подтвердило, что семь военных кораблей четырех стран НАТО — Италии, Турции, Великобритании и США — участвовали в учениях. Это были фрегаты, эсминцы и минные охотники. Во время учений минные охотники определяли и расчищали путь сквозь мины, тогда как другие корабли защищались от симуляции воздушных, ракетных и надводных атак.

Корабли действовали в составе Постоянной морской группы НАТО 2 (SNMG2) и Постоянной противоминной группы НАТО 2 (SNMCMG2). Привлеченными были и турецкие корабли TCG Erdek и TCG Gokceada. Присоединились к тренировкам итальянские ITS Stromboli, ITS Viareggio и ITS Carabiniere, а также британский HMS Duncan и американский USS Ramage.

Ответ России на учения НАТО

РФ 2 августа начала военные учения в Балтийском море. По данным Минобороны РФ, в учениях "Океанский щит — 2023" задействовано более 30 боевых кораблей и катеров, а также 20 судов, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России. В ведомстве российских захватчиков настояли на том, что будут проводиться тренировки по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военного груза, а также обеспечению обороны морского побережья. Всего планируется провести более 200 боевых упражнений, включая практическое применение оружия.

Напомним, 27 июля в ВСУ сообщили, что Россия готовится к блокаде Черного моря. Оккупанты, как предупредили в Оперативном командовании "Юг", провели специальные учения и готовят корабельную группировку, которую могут привлечь к блокаде акватории моря.