Тренировки по защите морских коммуникаций: РФ начала военные учения в Балтийском море

По данным Минобороны РФ, в учениях "Океанский щит – 2023" задействовано более 30 боевых кораблей и катеров, а также 20 судов, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России.

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В среду, 2 августа, прошло начало российских военно-морских учений под названием "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. В мероприятии участвует свыше 30 боевых кораблей и катеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-Морского Флота адмирала Николая Евменова проводится военно-морское обучение "Океанский щит-2023", — говорится в сообщении.

Согласно информации от министерства обороны, в ходе учений "Океанский щит – 2023" будут проводиться тренировки по защите морских коммуникаций, перевозке войск и военного груза, а также обеспечению обороны морского побережья. Всего планируется провести более 200 боевых упражнений, включая практическое применение оружия.

Отмечается, что в учениях "Океанский щит – 2023" задействовано более 30 боевых кораблей и катеров, а также 20 судов, 30 летательных аппаратов морской авиации и воздушно-космических сил России. Участие принимает около 6 тысяч военнослужащих.

"По завершении обучения корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования, а авиация вернется на свои аэродромы", — добавили в сообщении.

Напомним, что ВС РФ проводят подготовку кораблей и авиации для блокирования районов Черного моря после выхода России из "зернового соглашения". Вооруженные силы захватчиков активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, речь идет об отработке блокирования морских районов, обнаружения и уничтожения кораблей.