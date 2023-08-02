Тренування із захисту морських комунікацій: РФ розпочала військові навчання в Балтійському морі

За даними Міноборони РФ, у навчаннях "Океанський щит — 2023" задіяно понад 30 бойових кораблів і катерів, а також 20 суден, 30 літальних апаратів морської авіації і повітряно-космічних сил Росії.

Related video

У середу, 2 серпня, відбувся початок російських військово-морських навчань під назвою "Океанський щит — 2023" у Балтійському морі. У заході бере участь понад 30 бойових кораблів і катерів. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони РФ.

"Із 2 серпня в акваторії Балтійського моря під керівництвом головнокомандувача Військово-Морського Флоту адмірала Миколи Євменова проводять військово-морські навчання "Океанський щит-2023", — ідеться в повідомленні.

Згідно з інформацією від міністерства оборони, під час навчань "Океанський щит — 2023" проводитимуться тренування із захисту морських комунікацій, перевезення військ і військового вантажу, а також забезпечення оборони морського узбережжя. Загалом планують провести понад 200 бойових вправ, включно з практичним застосуванням зброї.

Зазначається, що в навчаннях "Океанський щит — 2023" задіяно понад 30 бойових кораблів і катерів, а також 20 суден, 30 літальних апаратів морської авіації та повітряно-космічних сил Росії. Участь бере близько 6 тисяч військовослужбовців.

"Після завершення навчання кораблі здійснять міжфлотські переходи в пункти постійного базування, а авіація повернеться на свої аеродроми", — додали в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗС РФ проводять підготовку кораблів та авіації для блокування районів Чорного моря після виходу Росії із "зернової угоди". Збройні сили загарбників активізували бойову підготовку надводних сил і морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, йдеться про відпрацювання блокування морських районів, виявлення та знищення кораблів.