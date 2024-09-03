Одно из морей на Земле провернуло невероятный трюк: исчезло на 190 тыс. лет и снова появилось

Исследователи разобрались в том, каким образом на планете исчезло крупнейшее внутреннее море 5,5 млн лет назад.

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Исследования показывают, что Средиземное море полностью пересохло в конце миоценовой эпохи около 5,5 млн лет назад, пишет Phys.org.

В самых глубоких частях Средиземного моря морские геологи обнаружили огромный слой соли толщиной до трех километров. По оценкам ученых, это почти миллион кубических километров соли. Такие отложения указывают на то, что в далеком прошлом Средиземное море оказалось изолированным от остальных мировых океанов. Этот период длился на протяжении около 190 тыс. лет.

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Виновником такого происшествия была тектоника плит. Дело в том, что Средиземноморский бассейн зажат между двумя континентами, которые и сегодня находятся в процессе сближения, преодолевая по 2 см ежегодно. Когда в прошлом Средиземный бассейн оказался отрезанным от Атлантики, его воды быстро испарились из-за засушливого климата региона, оставив огромное количество соли.

Этот период в истории, который назвали Мессинский пик солености, стал крупнейшим вымиранием после того, как 65 млн лет назад астероид убил динозавров на Земле.

Ископаемые данные за период от 12 до 2,6 млн лет назад показывают, что местная морская жизнь в Средиземном море практически вымерла. Последующее заселение моря атлантическими видами изменило навсегда средиземноморскую фауну.

Ученые отмечают, что до кризиса в Средиземном море 779 видов были эндемическими, или же живущими лишь в Средиземном море. После пересыхания моря таких видов осталось всего 86. К примеру, из Средиземного моря исчезли все тропические кораллы, которых было в достатке до пересыхания.

При этом от вымирания смогли спастись некоторые эндемичные виды сардин. Морские коровы, которые являются родственниками современных ламантинов, также смогли пережить Мессинский пик солености.

Несколько знаковых видов, таких как большая белая акула и дельфин, появились в Средиземном море только после кризиса. Еще интереснее то, что нынешнее богатство фауны в западном Средиземноморье появилось только после повторного затопления — ранее в восточном Средиземноморье (Ионическое и Левантийское моря) обитало большее количество различных видов.

Изоляция Средиземного моря было катастрофой для его флоры и фауны, так как была уничтожена большая часть экосистемы. Также ученые удалось выяснить, что на восстановление численности видов в Средиземном море ушло более 1,7 млн лет.

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