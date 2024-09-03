Одне з морів на Землі провернуло неймовірний трюк: зникло на 190 тис. років і знову з'явилося

Дослідники розібралися в тому, яким чином на планеті зникло найбільше внутрішнє море 5,5 млн років тому.

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Дослідження показують, що Середземне море повністю пересохло наприкінці міоценової епохи близько 5,5 млн років тому, пише Phys.org.

У найглибших частинах Середземного моря морські геологи виявили величезний шар солі товщиною до трьох кілометрів. За оцінками вчених, це майже мільйон кубічних кілометрів солі. Такі відкладення вказують на те, що в далекому минулому Середземне море виявилося ізольованим від інших світових океанів. Цей період тривав протягом близько 190 тис. років.

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Винуватцем такої події була тектоніка плит. Річ у тім, що Середземноморський басейн затиснутий між двома континентами, які й сьогодні перебувають у процесі зближення, долаючи по 2 см щорічно. Коли в минулому Середземний басейн виявився відрізаним від Атлантики, його води швидко випарувалися через посушливий клімат регіону, залишивши величезну кількість солі.

Цей період в історії, який назвали Мессинський пік солоності, став найбільшим вимиранням після того, як 65 млн років тому астероїд убив динозаврів на Землі.

Викопні дані за період від 12 до 2,6 млн років тому показують, що місцеве морське життя в Середземному морі практично вимерло. Подальше заселення моря атлантичними видами змінило назавжди середземноморську фауну.

Учені зазначають, що до кризи в Середземному морі 779 видів були ендемічними, або ж такими, що живуть лише в Середземному морі. Після пересихання моря таких видів залишилося всього 86. Приміром, із Середземного моря зникли всі тропічні корали, яких було в достатку до пересихання.

При цьому від вимирання змогли врятуватися деякі ендемічні види сардин. Морські корови, які є родичами сучасних ламантинів, також змогли пережити Мессинський пік солоності.

Кілька знакових видів, таких як велика біла акула і дельфін, з'явилися в Середземному морі тільки після кризи. Ще цікавіше те, що нинішнє багатство фауни в західному Середземномор'ї з'явилося тільки після повторного затоплення — раніше в східному Середземномор'ї (Іонічне і Левантійське моря) мешкала більша кількість різних видів.

Ізоляція Середземного моря була катастрофою для його флори та фауни, оскільки було знищено більшу частину екосистеми. Також вченим вдалося з'ясувати, що на відновлення чисельності видів у Середземному морі пішло понад 1,7 млн років.

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