"Примеряются к провокациям": Россия готовится к блокаде Черного моря, — Гуменюк

Россияне, как предупреждают в Оперативном командовании "Юг", провели специальные учения и готовят корабельную группировку, которую могут привлечь к блокаде акватории моря.

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Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 27 июля в эфире телемарафона сообщила, что есть несколько признаков, указывающих на то, что Россия готовится к блокаде Черного моря.

"Первая демонстрация — это были учения, которые они провели по сценарию вероятной атаки на гражданское судно, как это будет развиваться. То есть, они примеряются к провокациям, которые спланировали. То, что они готовят корабельную группировку, это тоже свидетельствует о подготовке к блокаде", — сказала она.

По ее словам, россияне готовят корабельную группировку, что также говорит о подготовке к блокаде моря.

"За последнюю неделю в Черном море мы не наблюдали менее 14 вражеских кораблей, это достаточно широко представленный формат", — отметила Гуменюк.

Спикер также отметила, что Россия атакует порты, чтобы отпугнуть мировых судовладельцев.

Блокада Черного моря

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что России вряд ли удастся реализовать блокаду Черного моря.

Военные аналитики указывают, что российский Черноморский флот увеличивает военное присутствие в Черном море, вероятно, пытаясь создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов и усиления контроля в этом регионе.

Полная российская блокада Украины в Черном море означала бы, что российские силы могли бы открывать огонь по всем судам, которые пытаются добраться до Украины.

Более того, РФ может обстрелять иностранные суда вблизи Крыма. В Черном море сохраняется "оживленная" навигация гражданских судов. В ОК "Юг" предупредили, что ВС РФ могут ударить по ним, чтобы обвинить Украину.

Напомним, 16 июля в Минобороны Великобритании проинформировали, что РФ подготовилась к блокаде Украины и перехвату коммерческих судов, которые отправятся в украинские порты.