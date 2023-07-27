"Приміряються до провокацій": Росія готується до блокади Чорного моря, — Гуменюк

Росіяни, як попереджають в Оперативному командуванні "Південь", провели спеціальні навчання та готують корабельне угруповання, яке можуть залучити до блокади акваторії моря.

Related video

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк 27 липня в ефірі телемарафону повідомила, що є кілька ознак, які вказують на те, що Росія готується до блокади Чорного моря.

"Перша демонстрація – це були навчання, які вони провели за сценарієм ймовірної атаки на цивільне судно, як це розвиватиметься. Тобто, вони приміряються до провокацій, які спланували. Те, що вони готують корабельне угруповання, це теж свідчить про підготовку до блокади", – сказала вона.

З її слів, росіяни готують корабельне угруповання, що також говорить про підготовку до блокади моря.

"За останній тиждень у Чорному морі ми не спостерігали менше ніж 14 ворожих кораблів, це досить широко представлений формат", — зазначила Гуменюк.

Спікер також зазначила, що Росія атакує порти, щоб відлякати світових судновласників.

Блокада Чорного моря

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Росії навряд чи вдасться реалізувати блокаду Чорного моря.

Військові аналітики вказують, що російський Чорноморський флот збільшує військову присутність у Чорному морі, ймовірно, намагаючись створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних суден і посилення контролю в цьому регіоні.

Повна російська блокада України в Чорному морі означала б, що російські сили могли б відкривати вогонь по всіх суднах, які намагаються дістатися до України.

Ба більше, РФ може обстріляти іноземні судна поблизу Криму. У Чорному морі зберігається "жвава" навігація цивільних суден. В ОК "Південь" попередили, що ЗС РФ можуть вдарити по них, щоб звинуватити Україну.

Нагадаємо, 16 липня у Міноборони Великої Британії проінформували, що РФ підготувалась до блокади України та перехоплення комерційних суден, які вирушать в українські порти.