Черноморский флот РФ подготовился к блокаде и перехвату судов, — британская разведка

Группа российских кораблей, в которую может войти и новейший корвет "Сергей Котов", будет патрулировать и при необходимости перехватывать гражданские суда на пути из Босфора в Одессу.

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После выхода России из зерновой сделки корабли Черноморского флота РФ изменили свою позицию, подготовившись к блокаде Украины и перехвату коммерческих судов, которые отправятся в украинские порты. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

В частности, британская разведка обратила внимание на российский корвет "Сергей Котов", который был развернут в южной части акватории Черного моря. Сообщается, что этот корабль может войти в состав оперативной группы, которая будет патрулировать и при необходимости перехватывать суда на пути из пролива Босфор в Одессу.

"Существует реальная возможность того, что он войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину", — говорится в публикации.

В Минобороны отметили, что поначалу Черноморская зерновая инициатива смягчила напряженность в черноморском регионе, однако на данный момент опасность увеличения интенсивности и масштабов конфликта возрастает.

Напомним, 25 июля Минобороны РФ сообщило, что в 370 км к юго-западу от Севастополя в Черном море был атакован корвет российского флота "Сергей Котов". Согласно данным оборонного ведомства, украинские силы атаковали корабль двумя быстроходными безэкипажными катерами.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж заявил, что после выхода из зерновой инициативы Россия установила дополнительные минные заграждения на подходах к украинским портам. По его словам, Москва попытается оправдать нападения на коммерческие суда и обвинить в этих нападениях Киев.