Под украинским флагом: РФ может обстрелять иностранные суда вблизи Крыма, — Гуменюк (видео)

В Черном море сохраняется "оживленная" навигация гражданских судов. В ОК "Юг" предупредили, что ВС РФ могут ударить по ним, чтобы обвинить Украину.

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В Черном море вдоль побережья Крыма сохраняется навигация иностранных гражданских судов. ВС РФ могут ударить по ним и обвинить в этом Украину. Об этом в эфире телемарафона 26 июля рассказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Скорее всего речь идет о том, что может запущено любое судно под видом другого флага. То есть "не российское" — имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. Переложить вину на Украину — это классическая практика оккупантов", — подчеркнула она.

Пресс-секретарь объяснила, что фактически операции под чужим флагом РФ проводит и на временно оккупированных территориях. На этот раз такая угроза есть для акватории вокруг захваченного Крымского полуострова, где "оживленно" движутся гражданские корабли.

"Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные, которые завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень давняя, еще со времен аннексии Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, он налицо", — отметила Гуменюк.

По словам руководительницы пресс-центра, для провокации Россия может применить дроны — как подводные, так и надводные — или ракеты.

"(Чтобы, — ред.) спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", — добавила пресс-секретарь.

Также Гуменюк объяснила, откуда в акватории вокруг временно оккупированного полуострова взялись иностранные корабли. По ее словам, речь идет о гражданских судах, которые в навигации не ограничены.

Комментарий пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк

Напомним, 16 июля в Минобороны Великобритании проинформировали, что РФ подготовилась к блокаде Украины и перехвату коммерческих судов, которые отправятся в украинские порты.

Утром 26 июля в Крыму прогремели взрывы. В местном телеграм-канале сообщили о работе ПВО в районе Казацкой бухты. Местные рассказали, что российские оккупанты перекрыли паромную переправу в Севастопольской бухте и подняли авиацию.