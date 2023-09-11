Ходит среди нас: РФ во время оккупации Херсона освободила убийцу 11-летней Даши Лукьяненко

Николай Тарасов отсидел всего лишь год из своего 15-летнего заключения за убийство ребенка. Мужчина исчез во время российской оккупации Херсона и сейчас может находиться на подконтрольной Украине территории.

Советник начальника ГУ Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк рассказал об осужденном Николае Тарасове, который до войны находился в тюрьме в Херсоне. По его словам, преступника отпустили на свободу российские оккупанты. О деталях исчезновения Тарасова говорится на странице Facebook чиновника.

Форостяк утверждает, что в начале российского вторжения Тарасов находился в тюрьме в Херсоне — его не перевезли в другое место заключения. Согласно приговору суда, за убийство 11-летней девочки он должен был отсидеть 15 лет. Когда Украина восстановила контроль над городом, мужчину в тюрьме не нашли. Одно из предположений — россияне его просто отпустили, как и остальных заключенных.

В заметке автор называет Тарасова "палачом" и говорит, что это "еще одна гримаса войны".

Убийство ребенка: детали дела Даши Лукьяненко

Даша Лукьяненко — 11-летняя девочка, которая пропала летом 2019 года в поселке Ивановка в Одесской области. Девочку искали несколько дней, и обнаружили на дне выгребной ямы трехметровой глубины.

Основной подозреваемый, вину которого впоследствии подтвердили, — сосед девочки, 22-летний Николай Тарасов. Следствие выяснило, что он случайно встретил ее на базаре, заманил к себе домой и пытался изнасиловать. Ребенок сопротивлялся, палач ее бил и душил полиэтиленовым пакетом. Затем забросил в выгребную яму.

Во время поисков Даши Лукьяненко к Тарасову приходили правоохранители. В частности, с ним контактировали дважды: свидетели утверждали, что слышали крик ребенка из его квартиры. Только во время третьего обыска разобрали выгребную яму и обнаружили там тело ребенка. Голова девочки была на глубине 30 см от поверхности, поэтому поисковые собаки не смогли ее обнаружить.

Суд признал вину Тарасова и в январе 2021 году приговорил его к 15 годам тюрьмы. По состоянию на начало войны РФ против Украины убийца отсидел едва один год.

Напоминаем, в августе стало известно о приговоре для британской медсестры, которая убила семь младенцев. Судьи приговорили ее к пожизненному заключению. Тем временем в Ровно мать подозревается в убийстве двух своих сыновей: свидетели утверждают, что она их утопила.