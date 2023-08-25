Трагедия под Ровно: утопившую детей мать взяли под стражу

В прокуратуре считают, что женщина столкнула одного из детей в воду, зная, что он не умеет плавать, а второго силой засунула в водоем и держала пока он не перестал сопротивляться.

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Кузнецовский городской суд отправил под стражу на 60 суток 42-летнюю жительницу Ровненской области, которую подозревают в убийстве двух сыновей. Об этом сообщила пресс-служба Ровненской областной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что 23 августа этого года женщина была на водоеме, который находится в пределах бывшего карьера в Варашском районе, и утопила там своих двух несовершеннолетних сыновей 6 и 7 лет.

Одного из мальчиков она с применением физической силы засунула в воду и удерживала его пока он не прекратил сопротивляться, а другого столкнула в воду с деревянного помоста, под которым была значительная глубина, зная, что тот не умеет плавать. При этом, женщина стояла на помосте и наблюдала как ребенок тонет.

Подозреваемую задержали в тот же день и сообщили ей о подозрении в умышленном убийстве (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное.

Подробнее о трагедии

Как ранее сообщали местные Телеграм-каналы, отец мальчиков пытался спасти сыновей, а местные жители более часа пробовали реанимировать 7-летнего ребенка.

Отмечается, что подозреваемая специально повела детей к водоему. На вопрос: "Зачем ты их утопила?" женщина ответила: "Чтобы не мучились на этой земле".

В соцсетях рассказали, что подозреваемая якобы до этого находилась в психиатрическом учреждении, а заместителю местной школы за неделю до трагедии сказала, что ее дети в этом году в школу не пойдут.

Жительница Ровненской области утопила двух сыновей

Напомним, 17 июня прокуратура Сумской области сообщила, что 40-летняя местная жительница подозревается в убийстве двух своих новорожденных детей. Она была за границей и там забеременела, а дома решила скрыть беременность от мужа, а от детей избавилась.

22 марта в глава полиции Киева Андрей Небитов рассказал, что в городе Вишневое 29-летняя женщина выбросила младенца с 5 этажа.