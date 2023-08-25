Трагедія під Рівним: матір, яка втопила дітей, взяли під варту

У прокуратурі вважають, що жінка зіштовхнула одного з дітей у воду, знаючи, що він не вміє плавати, а другого силоміць засунула у водойму і тримала, доки він не перестав чинити опір.

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Кузнецовський міський суд відправив під варту на 60 діб 42-річну жительку Рівненської області, яку підозрюють у вбивстві двох синів. Про це повідомила пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

У відомстві розповіли, що 23 серпня цього року жінка була на водоймі, що розташована в межах колишнього кар'єру у Вараському районі, і втопила там своїх двох неповнолітніх синів 6 і 7 років.

Одного з хлопчиків вона із застосуванням фізичної сили засунула у воду і утримувала його поки він не припинив чинити опір, а іншого зіштовхнула у воду з дерев'яного помосту, під яким була значна глибина, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, жінка стояла на помості і спостерігала як дитина тоне.

Підозрювану затримали того ж дня і повідомили їй про підозру в умисному вбивстві (п.п.1,2 ч.2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.

Детальніше про трагедію

Як раніше повідомляли місцеві Телеграм-канали, батько хлопчиків намагався врятувати синів, а місцеві жителі понад годину пробували реанімувати 7-річну дитину.

Зазначається, що підозрювана спеціально повела дітей до водойми. На запитання: "Навіщо ти їх втопила?" жінка відповіла: "Щоб не мучилися на цій землі".

У соцмережах розповіли, що підозрювана нібито до цього перебувала в психіатричному закладі, а заступнику місцевої школи за тиждень до трагедії сказала, що її діти цього року до школи не підуть.

Мешканка Рівненської області втопила двох синів

Нагадаємо, 17 червня прокуратура Сумської області повідомила, що 40-річна місцева жителька підозрюється у вбивстві двох своїх новонароджених дітей. Вона була за кордоном і там завагітніла, а вдома вирішила приховати вагітність від чоловіка, а дітей позбулася.

22 березня голова поліції Києва Андрій Небітов розповів, що в місті Вишневе 29-річна жінка викинула немовля з 5 поверху.