Мобилизация в Украине: что грозит женщинам, которые не станут на воинский учет

По словам юриста, в случае нарушения обязательства, военнообязанных женщин наказывают штрафом от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года.

Для женщин, которые не будут зарегистрированы в воинский учете с 1 октября, будут применены административные и уголовные меры ответственности. Об этом заявила в ответ на запрос юрист Галина Токмач.

"С 1 октября стать на учет должны женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование. Если женщина проигнорирует вызов и не явится в ТЦК без серьезных причин, для нее предусмотрена административная ответственность. В этом случае она может получить штраф в размере от 850 до 1700 гривен", — сообщила юрист.

Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрена и уголовная ответственность – за уклонение от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК. В таком случае военнообязанных женщин наказывают штрафом от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года. Юрист также напоминает, что взятие на воинский учет не означает, что женщину сразу отправят на фронт.

"В любом случае, взятие на воинский учет не означает мобилизацию… Тем более, также не стоит забывать о ВВК (возможно, вы вообще по состоянию здоровья непригодны к военной службе)", — резюмировала она.

Напомним, уже с 1 октября работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны встать на воинский учет. Если выпускницы, получившие соответствующее образование, не обратятся в ТЦК в течение месяца после завершения обучения, их могут оштрафовать. Женщины с другими специальностями могут зарегистрироваться в военкоматах добровольно.

Ранее представитель президента в ВР Федор Вениславский отмечал, что военнообязанных женщин смогут мобилизовать в ВСУ. Украинки тоже будут получать повестки, как и мужчины. Также он заверил, что расширять список специальностей, с которыми гражданки обязаны встать на учет, в Верховной Раде сейчас не планируют.