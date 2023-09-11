"Опция остается открытой": процесс передачи ракет Taurus продвигается вперед, — Кулеба

По словам главы МИД, процесс принятия решения о предоставлении Киеву ракет внутри Германии продвигается. Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить.

Министр иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба 11 сентября во время встречи в Киеве со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок обсудил предоставление дополнительного вооружения, в частности усиление противовоздушной обороны и передачу дальнобойных ракет Taurus, сообщает пресс-служба МИД.

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед", — заявил Дмитрий Кулеба.

По итогам встречи Бербок в своем заявлении не затронула тему передачи дальнобойных ракет Taurus. Однако, в ответ на вопрос журналистов, приехала ли она с новым решением по поставкам ракет, ответила, что "никаких обещаний об этом не давала".

"Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные требования. Просто это касается того, что все вопросы надо выяснить полностью и тщательно", — сказала она.

По информации МИД Украины, во время встречи также был обсужден вопрос дополнительного усиления противовоздушной обороны Украины накануне нового зимнего сезона и вероятных атак Российской Федерации, нацеленных на нашу энергетическую систему.

Напомним, 7 сентября эксперт назвал проблему с передачей Украине дальнобойных ракет Taurus. По словам аналитика Ивана Киричевского, американские многоцелевые истребители F-16 не предназначены для немецкого оружия. А вот шведские Gripen подходят, но перспектива их получения невелика.

29 августа бывший глава Минобороны Алексей Резников анонсировал передачу Украине дальнобойных ракет. По его словам, настроение относительно будущей военной помощи от Запада остается оптимистичным.