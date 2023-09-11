Скандал со Starlink в Крыму продолжается. Маск отрицает свою вину

Илон Маск заявил, что не считает себя предателем из-за ситуации со Starlink вблизи Крыма, поскольку он гражданин США и стремится бороться только за Америку.

Американский бизнесмен Илон Маск не считает себя предателем из-за ситуации вокруг отключения Starlink для украинских военных вблизи Крыма. Об этом миллиардер написал в своей сети Х (бывший Твиттер).

"Я — гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет", — заявил Маск.

Starlink и срыв операции Сил обороны Украины в Крыму — что известно

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск на обвинения в отключении Starlink в Крыму накануне операции украинских военных заявил, что не давал распоряжений отключить тогда эту спутниковую сеть вблизи крымского побережья. По его словам, она и не была активирована в том регионе.

Маск утверждает, что украинские государственные органы обратились с экстренной просьбой активировать Starlink на всей маршрутной сети во временно оккупированный город Севастополь. Однако Маск не сделал этого, чтобы, по его мнению, "не стать соучастником военного конфликта".

"Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта", — написал бизнесмен.

Однако, как отметил глава Минцифры Украины Михаил Федоров, Маск без разрешения поделился конфиденциальной перепиской с Федоровым. Ранее CNN со ссылкой на отрывок из новой биографической книги о Маске Уолтера Айзексона сообщило, что в прошлом году глава SpaceX тайно приказал инженерам выключить сеть Starlink вблизи Крыма, чтобы не дать украинским силам осуществить тайную атаку на Черноморский флот РФ.