Россия зря потратила оружие на сотни целей, которые оказались муляжами, — СМИ (фото)

Россияне массово уничтожают муляжи украинских гаубиц Д-20, пушек американского производства М777, минометов, РЛС и средств ПВО, которые изготавливаются специалистами в небольшом ангаре, утверждают американские журналисты.

Сотни единиц "уничтоженной" Россией военной техники на территории Украины оказались муляжами. Об этом 11 сентября сообщает CNN.

ВСУ успешно подменяли гаубицы, танки, минометы, радары макетами. Это позволило ввести в заблуждение российских захватчиков. Оккупанты зря потратили дроны, ракеты и снаряды, рапортовав о сотнях уничтоженных целей.

Украинские пушки-гаубицы Д-20, гаубицы американского производства М777, минометы, РЛС и средства ПВО копируют в небольшом ангаре. На территории огромной промышленной площадки можно увидеть впечатляющий набор муляжей новейших американских и европейских технологий для убийства российских захватчиков.

Специалисты тщательно подходят к созданию соответствующих объектов. После каждого попадания военные отдают обломки.

"Если муляж был уничтожен, мы работали не зря", — сказал CNN представитель компании, которая занималась изготовлением муляжей.

Он отметил, что скорость уничтожения свидетельствует о качестве изделия. Если по нему слишком длительное время не стреляют, инженеры возвращаются за чертежи.

Фото: CNN

Представитель компании добавил, что войска РФ уничтожили уже сотни таких муляжей. Разработчики даже не успевают удовлетворять спрос со стороны военных. Сначала макеты были "грубыми", демонстрируя, что ВСУ имеют лучшее оборудование чем это есть на самом деле. Поставки различной западной техники заставили компанию изобретать новые способы изготовления муляжей, похожих на прототипы, тем более, что в Украину прибывают все более сложные виды вооружений.

Фото: скрин видео

Так приманки дали свой результат. Россияне потратили средства на ракеты и дроны, которые просто исчезли.

"В конце концов, беспилотники и ракеты дорогие. Наши модели намного, намного дешевле", — добавил он.

Фото: CNN

Напомним, 4 августа оккупанты пошли на штурм муляжа ПТРК "Стугна". Бойцы Нацгвардии намеренно обустроили ложную позицию, а россияне приняли ее за настоящую и начали осуществлять штурмовые действия.