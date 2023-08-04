Попались на приманку: оккупанты пошли на штурм муляжа "Стугны" (фото)
Бойцы Нацгвардии намеренно обустроили ложную позицию муляжом, а россияне приняли ее за настоящую и начали осуществлять штурмовые действия.
Бойцы Национальной гвардии разработали изощренную тактику для запутывания оккупантов: они создали искусно обставленную фейковую позицию, в которой разместили муляж противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Противник, попавшись на эту хитроумную уловку, начал штурм фальшивой позиции, что привело к значительным потерям среди личного состава. Об этом сообщает Telegram-канал Нацгвардии.
"Недавно наши изобретательные бойцы бригады наступления "Рубеж" намеренно обустроили ложную позицию муляжом "Стугны", — говорится в сообщении.
В итоге, россияне приняли эту позицию за настоящую и начали идти на штурм.
"Два сброса, потеря коптера, проигранный бой бутафорского оружия — такие яркие итоги штурма "второй армии мира", — рассказали военные.
Что известно про комплексе "Стугна"
Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолеты.
В состав переносного комплекса "Стугна-П" входит ракета RK-2S, RK-2OF калибра 130 мм или RK-2M-K, RK-2М-OF калибра 152 мм. Управляемая ракета может быть оснащена разными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической.
Комплекс оснащен полуавтоматической системой наводки по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).
Основные характеристики
- максимальная дальность стрельбы в дневное время — 5000 м;
- максимальная дальность стрельбы в ночное время — 3000 м;
- время полета на максимальную дальность не более 25 секунд;
- температурный диапазон применения — от -40 до + 60ºС.
- масса ракеты в контейнере — 29,5 кг.
- калибр ракеты — 130 мм
- длина контейнера — 1360 мм.
- наружный диаметр контейнера — 140 мм
- масса, пусковая установка — 32 кг
- масса, прибор наведения — 15 кг
- масса, пульт дистанционного управления — 10 кг
- масса, модуль теплоизоляционный — 6 кг
Напомним, 5 июня в Министерстве обороны РФ заявили об "уничтожении" восьми танков Leopard, предоставленных Украине западными странами.
Напомним также, в мае текущего года МО РФ заявило о перехвате британской ракеты Storm Shadow. Британский аналитик Шон Белл засомневался в этом и напомнил предыдущие случаи, когда россияне делали ложные заявления о возможностях своей ПВО.