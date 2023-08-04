Попались на приманку: оккупанты пошли на штурм муляжа "Стугны" (фото)

Бойцы Нацгвардии намеренно обустроили ложную позицию муляжом, а россияне приняли ее за настоящую и начали осуществлять штурмовые действия.

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Бойцы Национальной гвардии разработали изощренную тактику для запутывания оккупантов: они создали искусно обставленную фейковую позицию, в которой разместили муляж противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Противник, попавшись на эту хитроумную уловку, начал штурм фальшивой позиции, что привело к значительным потерям среди личного состава. Об этом сообщает Telegram-канал Нацгвардии.

"Недавно наши изобретательные бойцы бригады наступления "Рубеж" намеренно обустроили ложную позицию муляжом "Стугны", — говорится в сообщении.

В итоге, россияне приняли эту позицию за настоящую и начали идти на штурм.

"Два сброса, потеря коптера, проигранный бой бутафорского оружия — такие яркие итоги штурма "второй армии мира", — рассказали военные.

Бойцы Нацгвардии обустроили позицию с муляжем "Стугны" Бойцы Нацгвардии обустроили позицию с муляжем "Стугны"

Что известно про комплексе "Стугна"

Противотанковый ракетный комплекс Стугна-П предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолеты.

В состав переносного комплекса "Стугна-П" входит ракета RK-2S, RK-2OF калибра 130 мм или RK-2M-K, RK-2М-OF калибра 152 мм. Управляемая ракета может быть оснащена разными типами боевых частей: тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной или термобарической.

Комплекс оснащен полуавтоматической системой наводки по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу с закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).

Основные характеристики

максимальная дальность стрельбы в дневное время — 5000 м;

максимальная дальность стрельбы в ночное время — 3000 м;

время полета на максимальную дальность не более 25 секунд;

температурный диапазон применения — от -40 до + 60ºС.

масса ракеты в контейнере — 29,5 кг.

калибр ракеты — 130 мм

длина контейнера — 1360 мм.

наружный диаметр контейнера — 140 мм

масса, пусковая установка — 32 кг

масса, прибор наведения — 15 кг

масса, пульт дистанционного управления — 10 кг

масса, модуль теплоизоляционный — 6 кг

Напомним, 5 июня в Министерстве обороны РФ заявили об "уничтожении" восьми танков Leopard, предоставленных Украине западными странами.

Напомним также, в мае текущего года МО РФ заявило о перехвате британской ракеты Storm Shadow. Британский аналитик Шон Белл засомневался в этом и напомнил предыдущие случаи, когда россияне делали ложные заявления о возможностях своей ПВО.