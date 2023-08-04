Попалися на приманку: окупанти пішли на штурм муляжу "Стугни" (фото)

Бійці Нацгвардії навмисно облаштували хибну позицію муляжем, а росіяни прийняли її за справжню і почали здійснювати штурмові дії.

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Бійці Національної гвардії розробили витончену тактику для заплутування окупантів: вони створили майстерно обставлену фейкову позицію, в якій розмістили муляж протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Противник, попавшись на цей хитромудрий виверт, розпочав штурм фальшивої позиції, що призвело до значних втрат серед особового складу. Про це повідомляє Telegram-канал Нацгвардії.

"Нещодавно наші винахідливі бійці бригади наступу "Рубіж" навмисно облаштували неправдиву позицію муляжем "Стугни", — йдеться в повідомленні.

Зрештою, росіяни прийняли цю позицію за справжню і почали йти на штурм.

"Два скидання, втрата коптера, програний бій бутафорської зброї — такі яскраві підсумки штурму "другої армії світу", — розповіли військові.

Бійці Нацгвардії облаштували позицію з муляжем "Стугни" Бійці Нацгвардії облаштували позицію з муляжем "Стугни"

Що відомо про комплекс "Стугна"

Протитанковий ракетний комплекс Стугна-П призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, зокрема оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і завислі вертольоти.

До складу переносного комплексу "Стугна-П" входить ракета RK-2S, RK-2OF калібру 130 мм або RK-2M-K, RK-2М-OF калібру 152 мм. Керована ракета може бути оснащена різними типами бойових частин: тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною.

Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення за лазерним променем. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції (спеціально підготовленого укриття).

Основні характеристики

максимальна дальність стрільби в денний час — 5000 м;

максимальна дальність стрільби в нічний час — 3000 м;

час польоту на максимальну дальність не більше 25 секунд;

температурний діапазон застосування — від -40 до +60ºС.

маса ракети в контейнері — 29,5 кг.

калібр ракети — 130 мм

довжина контейнера — 1360 мм.

зовнішній діаметр контейнера — 140 мм

маса, пускова установка — 32 кг

маса, прилад наведення — 15 кг

маса, пульт дистанційного керування — 10 кг

маса, модуль теплоізоляційний — 6 кг

Нагадаємо, 5 червня в Міністерстві оборони РФ заявили про "знищення" восьми танків Leopard, наданих Україні західними країнами.

Нагадаємо також, у травні поточного року МО РФ заявило про перехоплення британської ракети Storm Shadow. Британський аналітик Шон Белл засумнівався в цьому і нагадав попередні випадки, коли росіяни робили неправдиві заяви про можливості своєї ППО.