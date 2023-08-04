Попалися на приманку: окупанти пішли на штурм муляжу "Стугни" (фото)
Бійці Нацгвардії навмисно облаштували хибну позицію муляжем, а росіяни прийняли її за справжню і почали здійснювати штурмові дії.
Бійці Національної гвардії розробили витончену тактику для заплутування окупантів: вони створили майстерно обставлену фейкову позицію, в якій розмістили муляж протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Противник, попавшись на цей хитромудрий виверт, розпочав штурм фальшивої позиції, що призвело до значних втрат серед особового складу. Про це повідомляє Telegram-канал Нацгвардії.
"Нещодавно наші винахідливі бійці бригади наступу "Рубіж" навмисно облаштували неправдиву позицію муляжем "Стугни", — йдеться в повідомленні.
Зрештою, росіяни прийняли цю позицію за справжню і почали йти на штурм.
"Два скидання, втрата коптера, програний бій бутафорської зброї — такі яскраві підсумки штурму "другої армії світу", — розповіли військові.
Що відомо про комплекс "Стугна"
Протитанковий ракетний комплекс Стугна-П призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, зокрема оснащених сучасними засобами динамічного захисту. ПТРК може вражати і завислі вертольоти.
До складу переносного комплексу "Стугна-П" входить ракета RK-2S, RK-2OF калібру 130 мм або RK-2M-K, RK-2М-OF калібру 152 мм. Керована ракета може бути оснащена різними типами бойових частин: тандемною кумулятивною, осколково-фугасною або термобаричною.
Комплекс оснащений напівавтоматичною системою наведення за лазерним променем. Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритої позиції (спеціально підготовленого укриття).
Основні характеристики
- максимальна дальність стрільби в денний час — 5000 м;
- максимальна дальність стрільби в нічний час — 3000 м;
- час польоту на максимальну дальність не більше 25 секунд;
- температурний діапазон застосування — від -40 до +60ºС.
- маса ракети в контейнері — 29,5 кг.
- калібр ракети — 130 мм
- довжина контейнера — 1360 мм.
- зовнішній діаметр контейнера — 140 мм
- маса, пускова установка — 32 кг
- маса, прилад наведення — 15 кг
- маса, пульт дистанційного керування — 10 кг
- маса, модуль теплоізоляційний — 6 кг
Нагадаємо, 5 червня в Міністерстві оборони РФ заявили про "знищення" восьми танків Leopard, наданих Україні західними країнами.
Нагадаємо також, у травні поточного року МО РФ заявило про перехоплення британської ракети Storm Shadow. Британський аналітик Шон Белл засумнівався в цьому і нагадав попередні випадки, коли росіяни робили неправдиві заяви про можливості своєї ППО.