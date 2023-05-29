Викликають сумніви: у Британії з іронією відреагували на заяви РФ про "перехоплення" Storm Shadow

Британський аналітик Шон Белл вказав на попередні випадки, коли російська сторона робила неправдиві заяви про можливості своєї протиповітряної оборони. З цієї причини довіряти інформації Кремля не можна повністю.

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Аналітик британського телеканалу Sky News, Шон Белл відреагував на заяви Росії про нібито перехоплені ракети Storm Shadow, закликаючи зберігати обережність щодо таких тверджень. Він вказав на попередні випадки, коли російська сторона робила неправдиві заяви про можливості своєї протиповітряної оборони. Телеканал зазначає, що за останні 24 години російські пропагандисти писали про щонайменше двох збитих Storm Shadow.

"Коли Росія заявляє про це, ми ніколи не можемо бути впевнені, чи це правда", — сказав Белл. Аналітик додав, що ці снаряди дуже важко перехопити, хоч і не виключив цього.

Белл зазначив, що сумніви викликають і заяви Росії про "знищення" систем HIMARS, виходячи із припущення, що це може бути частиною інформаційної операції.

У зв'язку з цим він також згадав успішне застосування системи Patriot Україною, в результаті якого було збито ракетний комплекс "Кинжал". На думку аналітика, такі дії не сподобалися президенту Путіну.

"Реальність така, що ми насправді не знаємо правди про це, але один ключ, який ми знаємо, полягає в тому, що Захід постачає розумну зброю Україні, що дає асиметричну перевагу", — додав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Великобританії Бен Воллес 18 травня підтверджував успішне застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow.

Про передачу Україні крилатих ракет Storm Shadow стало відомо 11 травня. Боєприпаси мали розширити потенціал ЗСУ напередодні очікуваного контрнаступу.

Москва загрожувала заходами у відповідь на фронті від російських окупантів, але не уточнила, яку зброю протиставлять британським ракетам. 15 травня Міністерство оборони Росії заявило про "перехоплення" далекобійної ракети Storm Shadow.