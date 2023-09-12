В РФ планируют возобновить производство Т-80: танковый историк объяснил, реально ли это

Российское КБ "Омсктрансмаш" имело чуть ли не революционный проект "Бурлак". Он должен был повысить выживаемость экипажа, но "Уралвагонзавод" задавил разработчиков и продвигал свой проект "Армата".

Генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов заявил, что они планируют возобновить производство танков Т-80. Танковый историк Андрей Тарасенко в своем телеграм-канале объяснил, насколько реальным будет план.

Почему в РФ перестали производить Т-80?

История танкостроения в РФ сложилась так, что "Уралвагонзавод" поглотил "Омсктрансмаш" и подавил производство танков Т-80. Для этого руководство фальсифицировало данные и покупало чиновников для того, чтобы показать "насколько плох Т-80".

Зато "Уралвагонзавод" продвигал проект Т-14 "Армата", который как говорит Тарасенко, по сути потерпел фиаско. Изготовлено роту танков, которые все еще находятся на доработке. Его двигатель 2В-12-3А разработали еще в СССР в 1980-х годах, но с тех пор его так и не доработали. Двигатель был на 1500 лошадиных сил. Потенциал к дальнейшему повышению мощности двигателей семейства В-2 уже исчерпан. Поэтому для "Арматы" они не подходят, несмотря на все попытки.

Проект "Бурлак" — может ли РФ возродить Т-80?

Заявление о получении задании от военных возродить Т-80 Потапов делал рядом с Т-80БВМ. Однако Тарасенко считает, что это не будет "тот самый Т-80". У "Омсктрансмаша" был проект "Бурлак". Особенностью боевой машины должно было стать то, что автомат заряжания был изолированным в башне в отдельном отсеке. Таким образом планировалось повысить выживаемость экипажа.

Механизм заряжания предлагалось перенести в башню

Кроме этого такой отсек позволял бы использовать длинные бронебойные подкалиберные боеприпасы, а не 740-мм снаряды. Эксперт говорит, что если решился бы еще и вопрос с изоляцией топлива в защищенных отсеках, то машина была бы революционной.

Схема танка Т-80 "Бурлак"

"Бурлак" — достойная машина, которая была в тени титульных проектов Т-95, а затем "Арматы". Машина с проверенными решениями и вполне реалистичным уровнем для ее освоения в серийном производстве. В отличие от "Арматы", которую даже если в теории доказать, то производить не смогут из-за отсутствия работающего двигателя 2-В и соответствующих производственных мощностей", — пишет Тарасенко.

Однако самым главным для развертывания производства танков является организация производственных мощностей и наличие специалистов. Одних станков нужны тысячи единиц, которые в теории можно купить в Китае или КНДР. Однако РФ не сможет решить проблему с кадрами, потому что КБ "Омсктрансмаш" было расформировано в 2019 году. В Советском Союзе при всех масштабах и количестве людей в 1980-х годах, для изготовления двигателей привлекали осужденных на временных участках производства.

Напомним, 8 сентября Oryx писали, что российская армия потеряла 400 танков Т-80БВ, а в целом потери Т-80 уже перевалили за 600. В последнее время Россия теряет больше всего танки Т-80 среди других типов и моделей.