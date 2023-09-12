Оба разбились: армия Мали потеряла еще один самолет Су-25, который передала им Россия (фото)

Этот самолет был единственным штурмовиком во всей стране. Потерю авиации уже подтвердили в воздушных силах Мали, где отметили, что авиакатастрофа, вероятно, произошла из-за технической ошибки.

В Мали 9 сентября в аварии разбился еще один штурмовик Су-25, который Российская Федерация поставила им в начале 2023 года. Это уже вторая подобная авиакатастрофа с российскими штурмовиками, которые были переданы этой стране за последние два года, сообщает Defense Express.

Этот самолет был единственным штурмовиком во всей стране и разбился неподалеку от Альмустарата, к северу от региона Гао. Потерю штурмовика уже подтвердили непосредственно в воздушных силах страны.

Начальник штаба воздушных сил (ВС) Мали полковник Мали Алу Бой Диарра предполагает, что катастрофа со штурмовиком Су-25 произошла из-за технической ошибки. Еще он пожаловался на плохую погоду в день авиакатастрофы. Известно, что пилотам штурмовика удалось катапультироваться.

В сети уже выложили фото с места аварии.

Что известно о самолете, который разбился в Мали

Самолет Су-25 с регистрационным номером TZ-25C, который Россия поставила вооруженным силам Мали в начале 2023 года. Поэтому полетать ему по малийскому небу удалось ориентировочно 8 месяцев. Но это все на 6 месяцев больше, чем предыдущий.

Второе ЧП с российскими Су-25 в Мали

До этого в Мали разбился еще один российский штурмовик Су-25, который был получен в августе 2022 года. Он разбился в начале октября в международном аэропорту Гао.

Напомним, в РФ сообщили о модернизации истребителя Су-57, который был оснащен новейшими комплексами бортовых средств цифровой связи, позволяющими повысить качество передачи информации. Новый комплекс бортовой связи якобы обеспечивает повышенную защиту от помех и попыток прослушивания.