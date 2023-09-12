"Успешно нанесли удар": СтратКом подтвердил ликвидацию базы дронов РФ в Луганском (видео)

В сообщении не содержится информации о том, какими средствами был нанесен удар и какое конкретное подразделение проводило эту операцию.

Вооруженные силы Украины атаковали базу, где располагались вражеские беспилотники моделей Zala и "Ланцет" в Донецкой области. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.

"Утром 11.09.2023 Вооруженные силы Украины успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов во временно оккупированном поселке Луганское Донецкой области", — говорится в сообщении.

Чем был нанесен удар и эффективная работа какого именно подразделения зафиксирована на видео, в сообщении не уточняется.

Украинские войска и в дальнейшем уничтожают российскую технику и личный состав. "Грады" ВСУ 10 сентября эффективно ликвидировали склады с горючим и боеприпасами российских войск, которые были сосредоточены на территории ныне оккупированного города Соледар. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек в Донецкой области большой склад боекомплекта российских захватчиков.

Также 11 сентября десантниками 77-й бригады ДШВ обезврежен вражеский "Орлан". Скоординированные усилия специалистов радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны бригады позволили достичь положительного результата.