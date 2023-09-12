Танк, ЗРК и грузовики: вблизи Соледара 30 бригада уничтожает технику оккупантов (видео)

Захватчики пытались замаскировать в зданиях и среди густой растительности различные боевые машины, но оккупантам так и ничего не помогло.

Украинские бойцы уничтожили ЗРК "Стрела-10", грузовики КАМАЗ и "Урал", танк и другую бронетехнику российских оккупантов. Подробности сообщили в Facebook 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

На видео можно увидеть, что украинские защитники уничтожают боевые машины, которые захватчики пытались замаскировать в зданиях или среди густой растительности. Оккупантам так и ничего не помогло.

В результате успешных действий ликвидировано большое количество техники. Успешного результата далось достичь благодаря работе аэроразведчиков 30 ОМБр "Команда Вялого" вблизи Соледара. Побратимы из других подразделений (операторы FPV-дронов) толк присоединились к уничтожению оккупантов.

"Украинские бойцы и в дальнейшем тотально уничтожают технику оккупантов, как бы они не пытались ее спрятать", — говорится в заметке.

Бои вблизи Соледара

Украинские "Грады" уничтожили склады с горючим и боеприпасами войск РФ на территории Соледара. Аэроразведчики "Команды Вялого" зафиксировали среди многоэтажек большой объект с БК российских захватчиков. Впоследствии украинские воины применили РСЗО "Град" для того, чтобы полностью уничтожить.

В конце августа ВСУ устроили "сафари" на российских оккупантов возле Соледара. По словам командующего Сухопутных войск, российскую технику, среди которой были средства РЭБ и гаубицы, обнаруживала аэроразведка. Удары по позициям войск РФ наносили с помощью FPV-дронов.

Также бойцы ВСУ показали удар управляемой авиабомбы по штабу РФ в Соледаре. Подразделение аэроразведки скорректировало полет управляемой авиабомбы, благодаря чему взорвалось именно то здание, где прятался российский командный пункт в оккупированном городе в Донецкой области.

Напомним, 12 сентября спикер ВСУ заявил, что Силы обороны имеют успех вблизи Бахмута. Успешными действиями подразделения отличились не только в районе самого города, но и возле населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка.