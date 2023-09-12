Швеция проанализирует, сколько истребителей Gripen они могут передать Украине, — СМИ

Вооруженные силы должны проанализировать, как повлияет на обороноспособность отправка самолетов Украине, а также, сколько времени нужно будет для их замещения.

В ближайшее время шведское правительство может поручить исследовать, сколько и при каких условиях могут передать Украине истребители Gripen. Об этом сообщает Sverige Radio.

По данным журналистов, уже в четверг, 14 сентября правительство, вероятно, поручит вооруженным силам Швеции исследовать условия отправки истребителей Gripen в Украину. Шведское правительство хочет получить данные, как поставки самолетов Киеву могут отразиться на обороноспособности страны, а также как быстро их можно будет заместить такими же Gripen.

Кроме этого военные должны исследовать, как должна происходить подготовка украинских летчиков и технического персонала.

Отмечается, что в ноябре Вооруженные силы должны предоставить результаты анализа. Тогда же правительство должно определиться, поставлять ли Gripen Украине.

Известно, что украинские летчики проходят испытательное тестирование на JAS-39 Gripen. Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию говорил, что истребители являются одним из ключевых вопросов для него. Позже пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что в целом Украина рассчитывает 4 типа истребителей: F-16, Gripen, Eurofighter и Rafale. Базовым вариантом является F-16 — их изготовили больше всего в мире.

Напомним, 21 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что пока они не готовы передавать Украине самолеты Gripen.

19 августа Владимир Зеленский заявил, что украинские летчики начали тестовое обучение на истребителях Gripen.