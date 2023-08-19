Украинские летчики начали тестовое обучение на истребителях Gripen, — Зеленский

По словам украинского президента, во время встречи со шведскими парламентариями он будет поднимать вопрос о поставках самолетов Украине. Ранее Швеция заявляла, что не готова передавать JAS 39 Воздушным силам.

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Летчики Воздушных сил уже начали ознакомительное обучение на шведских истребителях JAS 39 Gripen. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Швеции.

"Говорили и о другой мощной шведской машине — это самолеты Gripen — гордость Швеции. Я уверен, что Gripen может сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием наших пилотов уже начались", — сообщил украинский президент.

Также он заявил, что стороны обсудили будущие шаги для возможности поставки шведских истребителей. Для этого Владимир Зеленский проведет ряд встреч с парламентариями и политиками Швеции. Вопрос поставки самолетов президент назвал одним из ключевых.

Что известно о шведских истребителях Gripen?

JAS 39 Gripen — это истребитель 4 поколения производства компании SAAB. С 1987 года изготовлено 247 самолетов. Некоторые из экспертов считают, что Gripen даже лучше подойдет Украине, чем F-16 из-за менее прихотливой подвески к взлетно-посадочной полосе. При этом к нему подходят почти те же ракеты, что и на американский истребитель:

ракеты класса "воздух-воздух" — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM и MICA;

ракеты класса "воздух-земля" — AGM-65 Maverick, KEPD 350, RBS-15F;

авиабомбы — Mk 82, Bk90, GBU-12 Paveway II.

Напомним, 25 мая в Швеции заявили о готовности обучать украинских летчиков управлять Gripen, но передавать их Украине правительство не готово.

13 июля Швеция и Украина подписали договор о военном сотрудничестве, который позволяет обмениваться секретными данными.