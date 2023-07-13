Обмен секретными данными Швеции и Украины: стали известны подробности соглашения двух стран

Украина и Швеция подписали договор о военном сотрудничестве. Согласно ему, страны будут обмениваться секретными данными, что важно для освоения украинцами самолетов Gripen.

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Швеция и Украина обязались расширять военное сотрудничество, договорившись об обмене секретной информацией и улучшении поставок оборонной техники в будущем. Об этом пишет издание Euractiv.

По словам журналистов, страны в среду, 12 июля, подписали два соглашения перед официальным вступлением Швеции в НАТО. В подписании документов принимали участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, глава Минобороны Швеции Пол Юнсон, а также представители Управления военной техники Швеции.

"У Швеции много хороших соглашений, это важная вещь, которая может иметь большое значение", — сказал Йохан Хьельмстранд, пресс-секретарь министра обороны.

Сообщается, что Швеция и Украина смогут обмениваться секретной информацией, что является необходимым условием для того, чтобы Украина могла освоить шведские истребители Gripen.

Кроме того, как сказано в материале, Украина сможет закупать оборонную технику по шведским контрактам, в том числе через шведскую оборонную промышленность. Так, как только Швеция удовлетворит свои оборонные потребности, излишки можно будет разделить с Украиной.

"Будет ли это пакет поддержки или они платят сами, не является частью того, что было представлено сегодня", — сказал Хьельмстранд.

Напомним, что Резников уже говорил о соглашении со Швецией. Документ регламентирует обеспечение сторонами мер по взаимной охране информации с ограниченным доступом.

Кроме того, 8 июля глава Минобороны показал БМП CV-90, которые Швеция передала Украине. Он поблагодарил министра обороны Швеции Пола Юнсона и весь шведский народ за военную технику для ВСУ.