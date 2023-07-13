Обмін секретними даними Швеції та України: стали відомі подробиці угоди двох країн

Україна і Швеція підписали договір про військову співпрацю. Згідно з ним, країни обмінюватимуться секретними даними, що важливо для освоєння українцями літаків Gripen.

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Швеція та Україна зобов'язалися розширювати військове співробітництво, домовившись про обмін секретною інформацією та поліпшення постачання оборонної техніки в майбутньому. Про це пише видання Euractiv.

За словами журналістів, країни в середу, 12 липня, підписали дві угоди перед офіційним вступом Швеції до НАТО. У підписанні документів брали участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, глава Міноборони Швеції Пол Юнсон, а також представники Управління військової техніки Швеції.

"У Швеції багато хороших угод, це важлива річ, яка може мати велике значення", — сказав Йоган Гьельмстранд, прессекретар міністра оборони.

Повідомляється, що Швеція та Україна зможуть обмінюватися секретною інформацією, що є необхідною умовою для того, щоб Україна могла освоїти шведські винищувачі Gripen.

Крім того, як сказано в матеріалі, Україна зможе закуповувати оборонну техніку за шведськими контрактами, зокрема через шведську оборонну промисловість. Так, щойно Швеція задовольнить свої оборонні потреби, надлишки можна буде розділити з Україною.

"Чи буде це пакет підтримки, чи вони платять самі, не є частиною того, що було представлено сьогодні", — сказав Хьельмстранд.

Нагадаємо, що Резніков уже говорив про угоду зі Швецією. Документ регламентує забезпечення сторонами заходів щодо взаємної охорони інформації з обмеженим доступом.

Крім того, 8 липня глава Міноборони показав БМП CV-90, які Швеція передала Україні. Він подякував міністру оборони Швеції Полу Юнсону і всьому шведському народу за військову техніку для ЗСУ.