Україна і Швеція підписали на самміті НАТО угоду про обмін секретною інформацією, – Резніков

Угода регламентує забезпечення сторонами заходів із взаємної охорони інформації з обмеженим доступом.

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Україна та Швеція на самміті НАТО у Вільнюсі підписали угоду, яка передбачає обмін та взаємний захист секретної інформації. Про це 12 липня повідомив прем'єр-міністр України Олексій Резніков.

"Україна та Швеція підписали угоду про обмін та взаємний захист секретної інформації. Довіра є наріжним каменем міцного партнерства. А доступ до інформації – запорука успіху", — написав Резніков.

Проєкт угоди 4 липня затвердив Кабінет міністрів України.

"Угода регламентує забезпечення сторонами заходів із взаємної охорони інформації з обмеженим доступом, встановлює еквівалентність грифів обмеження доступу, визначає компетентні органи, відповідальні за її виконання, шляхи передачі такої інформації (дипломатичними каналами або у інший спосіб, визначений компетентними органами безпеки держав) тощо", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що передача такої інформації іноземній стороні не носить імперативний характер і здійснюється сторонами за власної ініціативи з урахуванням національних інтересів.

Самміт у Вільнюсі 2023

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Вільнюсі 12 липня мав зустріч з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, на якій вони обговорили гарантії безпеки для України на шляху в НАТО

"Маємо розуміння Канади, буде розуміння світу, готуємо важливу безпекову перемогу для України. Вдячний Джастіну і Канаді за посилення наших воїнів бронетехнікою. Є потужні домовленості", — зазначив Зеленський.

Також президент зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і подякував йому за підтримку України.

"Є домовленість про додаткові пускові установки "Патріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору! Вдячний за готовність Німеччини до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи. Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", — прокоментував Володимир Зеленський.

Виступаючи перед журналістами глава держави окреслив 3 основні питання для України на самміті. За його словами, він має 3 пріоритетні питання. Це — нові пакети військової допомоги для підтримки української армії, запрошення до НАТО та гарантії безпеки для України на шляху до НАТО.