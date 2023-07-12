Украина и Швеция подписали на саммите НАТО соглашение об обмене секретной информацией, — Резников

Соглашение регламентирует обеспечение сторонами мер по взаимной охране информации с ограниченным доступом.

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Украина и Швеция на саммите НАТО в Вильнюсе подписали соглашение, которое предусматривает обмен и взаимную защиту секретной информации. Об этом 12 июля сообщил премьер-министр Украины Алексей Резников.

"Украина и Швеция подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. Доверие является краеугольным камнем прочного партнерства. А доступ к информации — залог успеха", — написал Резников.

Проект соглашения 4 июля утвердил Кабинет министров Украины.

"Соглашение регламентирует обеспечение сторонами мер по взаимной охране информации с ограниченным доступом, устанавливает эквивалентность грифов ограничения доступа, определяет компетентные органы, ответственные за ее выполнение, пути передачи такой информации (по дипломатическим каналам или другим способом, определенным компетентными органами безопасности государств) и т.д.", — сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что передача такой информации иностранной стороне не носит императивный характер и осуществляется сторонами по собственной инициативе с учетом национальных интересов.

Саммит в Вильнюсе 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Вильнюсе 12 июля имел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой они обсудили гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО

"Имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную победу в сфере безопасности для Украины. Благодарен Джастину и Канаде за усиление наших воинов бронетехникой. Есть мощные договоренности", — отметил Зеленский.

Также президент встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил его за поддержку Украины.

"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Патриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора! Благодарен за готовность Германии к длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защиты свободы. Длительные программы поддержки — это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", — прокомментировал Владимир Зеленский.

Выступая перед журналистами глава государства очертил 3 основных вопроса для Украины на саммите. По его словам, он имеет 3 приоритетных вопроса. Это — новые пакеты военной помощи для поддержки украинской армии, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.