В РФ приступили к испытаниям безэкипажного танка Т-72 "Штурм": что известно о "боевом роботе"

Всего проект "Штурм" включает четыре варианта беспилотной бронетехники. В частности, рассматривается вариант создания безэкипажной машины огневой поддержки "Терминатор" и ракетного комплекса ТОС-1А.

Специалисты российской корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) приступили к испытаниям беспилотного танка "Штурм", созданного на базе Т-72Б3 и предназначенного для развертывания на украинской линии фронта. Как сообщили 11 сентября обозреватели Army Recognition, разработка проекта "боевого робота" началась УВЗ еще до полномасштабного вторжения, но последние события, похоже, ускорили его продвижение.

В материале говорится, что программа испытаний предусматривает проведение стрельб по различным мишеням с упором на использование основного вооружения робота — 125-мм пушки с укороченным стволом.

Что известно о проекте

Танк "Штурм", выполненный по заказу Министерства обороны РФ, опирается на технологии автоматизации танка Т-14 "Армата", который также планировалось выпускать в беспилотном варианте. Однако впоследствии было принято решение о создании нового роботизированного танка на базе более старой, но экономически выгодной платформы Т-72Б3.

Проект безэкипажного танка "Штурм" включает в себя четыре различных типа боевых машин. Первый вариант оснащен 125-миллиметровой пушкой с укороченным стволом, второй вариант рассчитан на установку ракет или реактивного пехотного огнемета с термобарической боеголовкой "Шмель-М".

Третий вариант предполагает трансформацию машины огневой поддержки "Терминатор", который оснащен двумя 30-мм пушками в роботизированный вариант. И наконец четвертый проект "Штурм" предусматривает создание беспилотной машины, работающей совместно с ракетным комплексом ТОС-1А.

По мнению российских специалистов в зависимости от результатов проводимых испытаний, варианты машин могут быть скорректированы. Но в любом случае предполагается, что внедрение в ВС РФ такой техники может дать значительное преимущество.

Кроме того внедрение безэкипажных машин может привести к пересмотру тактики применения танков и тяжелой бронетехники, особенно в ответ на активные танковые наступления. В частности отмечается, что применение танков "Штурм" в конфигурации "танковая карусель" из трех машин окажется особенно эффективным в сравнении с развертыванием большого количества единиц бронетехники.

Напомним, украинские бойцы на Запорожском направлении применили трофейный танк-камикадзе. В итоге танк подорвалась на мине, но взрыв в результате детонации заложенного боекомплекта был очень мощный.