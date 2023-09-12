Крымский предатель. СБУ задержала агента россиян, который оказался ее экс-сотрудником

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, оставшись после аннексии в Крыму, стал агентом ФСБ и осуществлял кибератаки на Украину.

Предатель Украины сотрудничал с хакерской группировкой Armagedon, которая совершила более 5 000 кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, бывший сотрудник СБУ изменил присяге, остался в Симферополе и помогал РФ вести подрывную деятельность против Украины. Поэтому его будут судить за государственную измену, обвинительный акт уже передан в суд.

Хакеры Armagedon — что известно

Как отмечает пресс-служба СБУ, в ноябре 2021 года украинские киберспециалисты установили хакеров Armagedon. Ими оказались офицеры "крымской" ФСБ, а также предатели, которые перешли на сторону врага во время оккупации полуострова в 2014 году. По имеющейся информации, это специальный проект ФСБ РФ, который прицельно "работал" по Украине и который координирует 18-й Центр ФСБ РФ (Центр информационной безопасности) с дислокацией в Москве. Злоумышленники пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ и организовать сбор разведданных.

СБУ объявила подозрения 8 членам Armagedon, в суд были направлены обвинительные акты в отношении четырех хакеров. В 2022 году вступило в силу решение СНБО о введении санкций сроком на 5 лет в отношении восьми участников этой группировки.

Недавно Фокус писал, что в начале сентября Соединенные Штаты в координации с Великобританией ввели санкции относительно одиннадцати человек, которые являются частью российской киберпреступной группы Trickbot. Были названы не только их фамилии, но и псевдонимы, под которыми они работают в интернете.

Также сообщалось, что российские военные хакеры атакуют мобильные устройства бойцов ВСУ, чтобы узнать планы боевых действий. Кроме того, киберпреступники рассылали зараженные документы участникам саммита НАТО якобы от "Всемирного конгресса украинцев".