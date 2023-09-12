ВС РФ на катерах пытались штурмовать Херсон, — экс-заместитель городского головы (видео)

Оккупанты пытались провести определенную операцию, форсировав Днепр, но ее прекратили бойцы ВСУ.

В Херсонской области российские оккупанты спланировали неудачную операцию по высадке десанта в Херсоне. Об этом телеканалу "Эспрессо" сообщил бывший заместитель городского головы Херсона Роман Головня.

По его словам, ночью, 12 сентября, враг на катерах пытался перебраться через реку Днепр.

"Сегодня поступала информация о вражеских катерах, которые пытались провести какую-то операцию. В результате ротации оккупационных войск на Левобережье у врага появились отчаянные самоубийцы, которые на катерах решили штурмовать Херсон через реку Днепр. Эти группы были уничтожены нашими военными", — подчеркнул Головня.

Он добавил, что также в Херсонской области между ВС РФ и ВСУ происходили активные артиллерийские дуэли.

"Были поражены огневые точки врага на левом берегу, и после этого на некоторое время оружие оккупантов замолчало. Был поражен один из полевых складов оккупантов в районе Олешек", — проинформировал Головня.

Напомним, что российские войска накануне также пытались отбить утраченные позиции на Херсонщине. Они попытались добраться до утраченных позиции по воде, где и встретили удары ВСУ.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ подтвердило успехи Украины на двух участках фронта: под Работиным в Запорожской области и под Клещиевкой в Донецкой области. Расстояние между этими участками — около 230 км.