Фальшивые десантники под Вербовым. Что за загадочные войска разворачивает Россия на южном фронте

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На Токмакском направлении передовые подразделения ВСУ приблизились и закрепились на позициях к востоку от поселка Новопрокоповка, на расстоянии около 2,5 км. Одновременно с севера передовые подразделения ВСУ уже находятся от этого поселка на расстоянии чуть более 1 км.

Кроме того, стоит отметить, что ВСУ очень близки к тому, чтобы перерезать полевую дорогу, которая ведет из Новопрокоповки в поселок Вербовое. Безусловно, если это произойдет, то ситуация с удержанием первой позиции главного рубежа обороны противника между Новопрокоповкой и Вербовым для него существенно ухудшится. Причем именно на наиболее угрожающем для него участке.

На данный момент подразделения 71-го и 210-го мотострелковых полков (МСП) противника пытаются этому помешать. Однако полностью остановить продвижение передовых подразделений ВСУ восточнее с.Новопрокоповка у них не получается (украинские подразделения, действуя вдоль первой позиции главного рубежа обороны противника, продвинулись в южном направлении еще на километр).

На северо-восточной окраине с.Вербовое, очевидно, уже не менее 2-х суток, продолжаются ожесточенные ближние бои украинской пехоты с подразделениями 417-го отдельного разведывательного батальона (ОРВБ) противника и батальоном БАРС-11. Это говорит о том, что участок прорыва первой позиции главного рубежа обороны противника расширяется по фронту не только в западном направлении, но и в восточном.

Есть продвижение! Фото: Генштаб ВСУ

Да, и пожалуй, главная новость с этого направления — южнее с. Вербовое противник разворачивает подразделения 387-го МСП ТрВ из состава своей 44-й воздушно-десантной дивизии (ВДД). О формировании этого "кострубато-десантного" соединения на базе Рязанского училища я писал еще в конце прошлого года.

По своему названию оно считается "десантным", но по сути является очень своеобразным конгломератом частей и подразделений, которые подпадают скорее под статус "территориальные войска" или "формирование мобилизационного резерва", а не настоящие воздушно-десантные войска.

Кто забыл, напомню.

Формирование 2-х "дивизий мобилизационного резерва (МР) воздушно-десантных войск", 44-й ВДД и 104-й десантно-штурмовой (ДШД), происходило на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, 242-го учебно-тренировочного центра ВДВ, а также в ППД и на учебных центрах 31-й и 83-й отдельных десантно-штурмовых бригад (ОДШБр).

Что характерно, в самом российском командовании никто не "заблуждается" на счет уровня боеспособности этих частей и соединений, и обычно, по отношению к ним употребляют в частных разговорах такой своеобразный термин, как "ублюдочные".

Термин "ублюдочные" совсем недаром и неслучайно используется самим российским военным командованием по отношению к этим "соединениям", ведь их боевой состав (как в количественном, так и качественном измерениях) и уровень боевых возможностей на сегодняшний день вызывают больше вопросов, чем ответов.

Судите сами:

44-я воздушно-десантная дивизия (ВДД) МР состоит из 2-х полков — 111-го стрелкового полка МР и 387-го МСП ТрВ. Что в ней "десантного" — известно исключительно российскому ГШ и, видимо, ее командиру;

104-я десантно-штурмовая дивизия (ДШД) МР также состоит из 2-х полков — 1044-го МСП ТрВ и еще одного "стрелкового полка МР", который формировался и разворачивался на базе 83-й ОДШБр.

По большому счету, эти российские "десантники" являются банальной "мобилизованной пехотой". Тот факт, что их "сбивали" в более-менее приемлемые военные формирования на базе настоящих десантных частей, подразделений и учреждений, вовсе не делает их самих в "автоматическом режиме" десантниками.

Хотя, конечно, российское командование и пыталось придать этому "мобилизационному развертыванию" некий десантный "флер". Например, в процессе формирования 387-го МСП ТрВ его достаточно "обильно" укомплектовали командным составом из числа офицеров Рязанского ВПДКУ, а 11-й СП МР объявили "десантным" простым приказом тогдашнего заместителя командующего ГВ "Днепр" генерала Теплинского. Поэтому эти "новосформированные дивизии МР ВДВ ВС РФ" — это те самые "чмобики", которые во время своей "доподготовки" где-то "стояли возле ВДВ".

Ни по своей штатно-организационной структуре, ни по штатному вооружению и военной технике (ВВТ), ни по особенностям процесса своей доподготовки и боевого слаживания эти соединения не соответствуют термину "десантный", тем более "воздушно-десантный", или даже "десантно-штурмовой".

И вот "под Работино" российское командование, наконец, потянуло и эту "красоту". Впридачу к "кадровым" 7-й и 76-й десантно-штурмовым дивизиям (ДШД).

Насколько я понимаю, именно их и будут вводить в бой в полосе наступления передовых подразделений ВСУ на Токмакском направлении на участке между Новопрокоповкой и Вербовым.

На данный момент я не готов оценивать это решение российского командования как то самое "кардинальное", о котором я писал несколько дней назад. Ведь на данном направлении мы можем пока наблюдать сосредоточение и развертывание только отдельных частей из состава 76-й ДШД и 44-й ВДД (по одному полку — 104-й ДШД и 387-го МСП ТрВ). Но тот факт, что российское командование стягивает к "месту прорыва" первой позиции своего главного рубежа обороны все, что "возможно и невозможно", все, что "подает признаки жизни" — очевиден.

Теперь относительно других сообщений:

как выяснилось, факт захвата артиллерийских орудий противника 152-мм калибра из разряда "буксируемых" на Токмакском направлении имеет признаки отдельно взятого случая. Поэтому, к сожалению, делать какие-то обобщающие выводы на данный момент по этому поводу не стоит;

сообщения о каком-то масштабном наступлении украинских войск по рубежу Новодонецкое — Новомайорское на данный момент еще нуждаются в уточнении. По крайней мере, каких-то достоверных сведений о продвижении украинских войск на этом направлении у меня нет. Однако оживление перемещения подразделений противника в тактических тылах этой зоны группа "ИС" фиксирует, в частности подразделений 5-й отдельной танковой бригады (ОТБр) противника (по общему направлению Керменчик — Новодонецкое), а также отдельных подразделений 110-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) юго-восточнее поселка Новомайорское.

Ну и в качестве текущих новостей.

Севернее г. Бахмут (район г. Соледар) противник усилил подразделения 137-го парашютно-десантного полка (ПДП) из состава 106-й воздушно-десантной дивизии (ВДД) двумя батальонами "добровольцев" — БАРС-29 "Невские" и "газпромовской" ЧВК подобно батальону "Поток" в полосе обороны 123-й ОМСБр.

Очевидно, что противник пытается не допустить прорыва своего рубежа обороны между Краснополовкой и Яковлевкой с севера в сторону г. Соледар, поэтому пытается эшелонировать свои войска (силы) по этому направлению.

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