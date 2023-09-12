"Пересмотр всех": Зеленский подписал указ о проверке решений ВВК

Контролировать выполнение решения о масштабных мероприятиях должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий, которые были приняты с 24 февраля 2022 года, начала масштабного вторжения России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы государства 12 сентября.

Отмечается, что указ касается выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года относительно "военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Украины". В соответствии со статьей 107 Конституции Украины Верховный главнокомандующий постановил ввести его в действие.

Контролировать выполнение решения должен секретарь СНБО Алексей Данилов. Указ со дня его опубликования вступает в силу.

Пересмотр всех решений ВВК в Украине: реакция Минздрава и юристов

В Министерстве здравоохранения считают, что одним из шагов в борьбе с масштабной коррупцией может быть цифровизация работы ВВК. В военно-врачебных комиссиях с мая подписано соглашение с НСЗУ, благодаря чему все данные о прохождении ВВК врачи обязаны заносить в электронную систему.

Всего в стране было проведено более 200 военно-медицинских комиссий. В результате расследования были выявлены крупные случаи коррупции, в которых были замешаны десятки врачей. Министр здравоохранения Виктор Ляшко не объявил конкретного плана проверки десятков тысяч решений Военно-медицинских комиссий.

Юристы считают, что изменение работы ВЛК может перегрузить ТЦК Украины. Такое мнение высказал юрист Владимир Романчук. Согласно новым правилам всеобщей мобилизации, представители таких комиссий будут определять пригодность человека к военной службе не только по состоянию здоровья в целом, но и по конкретной военной специальности.

Напомним, 1 сентября Алексей Данилов заявил, что "непригодных" уклонистов разоблачит соответствующая проверка. По его словам, осталось несколько недель.