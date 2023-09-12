Вытесняют ВС РФ из Клещиевки и Работино: в Генштабе заявили про успехи ВСУ(карта)

Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и имеют там частичный успех.

Украинские защитники имеют успехи на Запорожье и в районе Бахмута. Они отбили несколько позиций врага и закрепляются там. Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ 12 сентября.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. Они имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе южнее Новодаровки. Противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области.

Напомним, что ВСУ на Bradley подбили и захватили российский танк Т-90М "Прорыв" в боях за Работино. Оператор БМП ювелирно попал ракетой в уязвимое место башни танка.

Ранее сообщалось, что ВС РФ на катерах пытались штурмовать Херсон. Оккупанты пытались провести определенную операцию, форсировав Днепр, но ее прекратили бойцы ВСУ.