В России разбился военный самолет Су-24: все подробности (карта)

ЧП произошло в Калачевском районе Волгоградской области. Известно, что самолет исчез с радаров вскоре после взлета.

В России разбился военный самолет Су-24 во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Полет происходил без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности. К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Су-24 совершал полет без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности в Волгоградской области", — говорится в сообщении.

Как сообщает издание v1.ru, к месту крушения Су-24 направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Судьба пилотов неизвестна.

ЧП произошло в Калачевском районе Волгоградской области.

"Это был учебный вылет. С пилотами, скорее всего, плохо. Сейчас идет поисковая операция, людей ищут", — рассказал изданию источник в оаперативных службах.

Известно, что самолет исчез с радаров вскоре после взлета. Позже на земле обнаружили три очага возгорания. Сейчас туда добирается наземная поисковая группа.

Напомним, что в РФ разбился учебный самолет, погиб командир авиационной базы. Инцидент произошел во время учебных полетов, еще один член экипажа был госпитализирован. Л-39 "Альбатрос" не попал в полосу для посадки и столкнулся с башней радиосвязи.

Ранее сообщалось, что 2 августа сообщалось об аварии самолета Су-30 в Калининградской области России. Причиной стала техническая неисправность борта. Экипаж не успел катапультироваться и погиб в результате инцидента.