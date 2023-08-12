В России рухнул истребитель Су-30: экипаж самолета погиб

По предварительным данным, причиной крушения стали технические неисправности.

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12 августа в Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, сообщают росСМИ со ссылкой на информацию Западного военного округа.

По предварительным данным, полет выполнялся без боекомплекта, а причиной падения стала техническая неисправность борта.

Экипаж многоцелевого истребителя погиб, не успев катапультирроваться.

Позже российский телеграмм-канал 112 написал что самолет упал в Черняховском районе. Перед падением СУ-30 пошел на снижение, позже раздался "хлопок" в воздухе, самолет накренился и упал. Истребитель практически полностью сгорел.

Су-30 – не единственный самолет, который рухнул в России за последние месяцы.

Во время вооруженного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина 23-24 июня российская армия лишилась редкого и дорогого самолета Ил-22, который использовался как ретранслятор, ударного вертолета Ка-52, военно-транспортного Ми-8 и нескольких других бортов.

4 июля стало известно, что истребитель МиГ-31 потерпел крушение, выполняя учебный полет в Камчатском крае. Самолет летал без боекомплекта. Его экспортная стоимость – 35 миллионов долларов.

17 июля в российском Ейске упал штурмовик Су-25, выполнявший тренировочный полет. Судно рухнуло в Азовское море, однако пилот успел катапультироваться. Правда, от смерти его это не спасло: он запутался в стропилах парашюта и утонул. По информации в соцсетях, люди, купавшиеся в море, не стали спешить ему на помощь.

27 июля в Алтайском крае разбился вертолет Ми-8, на борту которого было 16 человек. После крушения шесть из них погибли сразу. Вертолет зацепился за высоковольтную линию.

Ранее Фокус писал, что контрразведка СБУ уничтожила на фронте редкую БМПТ "Терминатор-2" и танк Т-80.