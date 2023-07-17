"Штурмовик торчит из воды": в Азовское море возле Ейска упал российский Су-25 (видео)

По данным российских журналистов, пилот успел катапультироваться. В месте падения самолета мелко, потому он не ушел на глубину.

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В понедельник, 17 июля, в российском Ейске упал штурмовик Су-25. Пилоту удалось выжить. Об этом сообщает местное издание "Барахолка Ейск".

По предварительной информации, штурмовик Су-25 совершал тренировочный полет и упал недалеко от аэродрома. Как сообщают росСМИ, штурмовик упал в районе Ейского лимана — это залив в Азовском море рядом с Ейском.

Пилот успел катапультироваться, сейчас к месту падения плывут спасатели.

По данным российского медиа Baza, спасатели достали летчика упавшего Су-25. Он жив, ему оказывают помощь.

"При этом упавший штурмовик торчит из воды — в районе падения мелко и самолет не ушел на глубину", — отмечает СМИ.

13 мая в Брянской области также рухнул российский военный вертолет Ми-8. Транспортное средство потерпело крушение в городе Клинцы, расположенном в 45 км от границы с Украиной. Это весьма близко к Истровке, где упал Су-34.

Местные жители запечатлели попадание ракеты. Предполагается, что вертолет Ми-8 над Клинцами сбил российские же зенитно-ракетный комплекс "Панцирь". На обломках лопастей обнаружили повреждения, характерные для поражающих элементов зенитных ракет. Есть также информация, что 51-летнюю женщину госпитализировали с ожогами ног — на нее во время крушения пролилась горячая жидкость, вероятно, топливо.