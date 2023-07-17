"Штурмовик стирчить із води": в Азовське море біля Єйська впав російський Су-25 (відео)

За даними російських журналістів, пілот встиг катапультуватися. У місці падіння літака мілко, тому він не пішов на глибину.

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У понеділок, 17 липня, у російському Єйську впав штурмовик Су-25. Пілоту вдалося вижити. Про це повідомляє місцеве видання "Барахолка Ейск".

За попередньою інформацією, штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав недалеко від аеродрому. Як повідомляють росЗМІ, штурмовик упав у районі Єйського лиману — це затока в Азовському морі поруч із Єйськом.

Пілот встиг катапультуватися, зараз до місця падіння пливуть рятувальники.

За даними російського медіа Baza, рятувальники дістали льотчика Су-25, що впав. Він живий, йому надають допомогу.

"При цьому штурмовик, що впав, стирчить із води — у районі падіння мілко і літак не пішов на глибину", — зазначає ЗМІ.

13 травня у Брянській області також впав російський військовий вертоліт Мі-8. Транспортний засіб зазнав аварії в місті Клинці, розташованому за 45 км від кордону з Україною. Це дуже близько до Істрівки, де впав Су-34.

Місцеві жителі зафіксували влучання ракети. Припускають, що вертоліт Мі-8 над Клинцями збив російські ж зенітно-ракетний комплекс "Панцир". На уламках лопатей виявили пошкодження, характерні для вражаючих елементів зенітних ракет. Є також інформація, що 51-річну жінку госпіталізували з опіками ніг — на неї під час аварії пролилася гаряча рідина, ймовірно, паливо.