Не сдадут Бахмут: ВС РФ не сделают "жеста доброй воли" после потери Клещеевки, — эксперт

Россия для оккупации Бахмута положила десятки тысяч солдат и "продала" это как победу над Украиной. Поэтому эксперт не ожидает, что произойдет "жест доброй воли".

Военный эксперт и майор запаса из батальона им. генерала Кульчицкого Алексей Гетьман рассказал о перспективах контрнаступления бойцов Сил обороны в Донецкой области под Бахмутом. В частности, уверен в освобождении Клещиевки, где Генштаб отметил определенное продвижение, и предупредил о сложностях при взятии Бахмута. Об этом написало издание "РБК-Украина".

Алексей Гетьман уверен, что ВСУ оттеснят ВС РФ чуть дальше от Клещиевки, причем это произойдет в ближайшие дни. Однако успех на южном фланге под Бахмутом вовсе не означает, что город смогут окружить. Одна из причин — тяжелые бои, которые продолжаются к северу от города.

Эксперт признал, что шаг за шагом Силы обороны продвигаются вперед. И российские военные понимают, что риск окружения действительно есть.

Между тем российское командование будет держать Бахмут, прилагая максимум усилий. Причина подобного упрямства — потери, которые понесли ВС РФ, захватывая город. Подсчитано, что на каждые 42 см продвижения Россия положила одного солдата. Поэтому гражданам РФ Бахмут "продали" как победу, и теперь не могут от этого отказаться.

"Фраза о "жесте доброй воли" или отходе на более выгодные рубежи не прокатит. Они будут биться до последнего, но те, кто непосредственно находится в городе, понимают реальную угрозу окружения", — отметил Гетьман.

Ситуация под Бахмутом по состоянию на 13 сентября 2023 года Фото: DeepState

Контрнаступление ВСУ: детали

В крайнем отчете по состоянию на утро 13 сентября Генштаб ВСУ перечислил направления, где происходят успешные атаки на позиции ВС РФ. Речь идет именно о Клищиевке в Донецкой области и частичном успехе у Работино в Запорожской области. Что касается ситуации на Бахмутском отрезке фронта, то указано, что враг пытается атаковать к северу от города — возле села Орехово-Васильевка.

Волонтеры движения DeepState также опубликовали собственную аналитику: отметили, что в Клещиевке уже происходит "зачистка". В частности, отыскивают последних солдат РФ в окрестностях села. В то же время неделю назад, 6 сентября, утверждалось, что бойцам Сил обороны удалось вытеснить врага из половины села Клещиевка.

Напоминаем, три беспилотника СБУ перелетели через Днепр и атаковали "избирательный штаб" оккупационной власти в Запорожской области. Кроме того, в ночь на 13 сентября дроны и ракеты Сил обороны добрались до целей в оккупированном Крыму: попали по судоремонтному заводу и повредили несколько кораблей ВС РФ.