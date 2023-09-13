"Впереди много тяжелых времен": майор ВСУ отреагировал на наращивание производства ракет РФ

По словам Максима Жорина, украинцам пора осознать, что война не закончится завтра и у противника никогда не было дефицита вооружения. Сейчас наступил момент, когда обязанность каждого — защитить свою страну.

Война в Украине не закончится в ближайшее время, ведь у Российской Федерации есть возможность продолжать боевые действия и терроризировать мирное население. Об этом написал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале 13 сентября.

По его словам, заявления о том, что несмотря на санкции России удалось нарастить производство ракет не стало ни для кого новостью. У противника никогда и не было особого дефицита, о котором время от времени писали в сети.

"В России ни одного дня не было дефицита ракет или других видов боеприпасов. Не надо надеяться на то, что в России что-то закончится или на санкции, которые полностью перекроют им поставки", — говорится в сообщении.

Отдельно Максим Жорин отметил, что у противника есть собственное производство, которое позволяет им пополнять запасы вооружения. Кроме того, есть партнеры, которые им регулярно помогают. Это все лишний раз говорит о том, что "война завтра не закончится".

"Наш враг массово производит оружие и боеприпасы, производит мобилизацию и останавливаться не собирается. Мы должны понять, что впереди еще много сложных боев и тяжелых времен. И в такие времена защита страны – это обязанность каждого", — продолжил Максим Жорин в своем Telegram-канале.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что вопреки санкциям, Российской Федерации удалось нарастить производство ракет до уровня выше, чем до вторжения. По мнению американских чиновников, возможно замедлить контрабанду западных деталей в РФ, но никак не остановить.