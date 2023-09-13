В Румынии "решительно осудили" нарушение ее воздушного пространства РФ и проводят консультации с НАТО

Румынская армия нашла новые обломки российских беспилотников на своей территории после атаки на украинские порты в Рени и в Измаиле.

В Румынии заявили, что решительно осуждают нарушение ее воздушного пространства армией РФ. Из-за этого Министерство иностранных дел вызвало к себе посла России в Румынии. Об этом пишет румынское издание Digi24.

Обломки российского беспилотника нашли на площади в несколько десятков метров в Тулче.

"На фоне идентификации 13 сентября 2023 года новых фрагментов беспилотника, подобного тем, что использовались российской армией, рассеянных на площади в несколько десятков метров, в уезде Тульча, МИД повторяет свой решительный протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии. Министерство иностранных дел решительно призывает прекратить атаки на украинское население и гражданскую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

В МИД также призвали РФ соблюдать нормы международного права, в частности, неприкосновенности воздушного пространства Румынии.

"Министерство иностранных дел вновь решительно осуждает эти незаконные нападения, которые нарушают международное право и считаются военными преступлениями", — сообщили в МИД.

В ведомстве отметили, что консультируются по сложившейся ситуации с союзниками по НАТО.

Напомним, что в румынском селе Плауру, которое страдает он налетов российских дронов в результате атак РФ на украинские порты Измаил и Рени, строят бомбоубежища для местных жителей .

Ранее сообщалось, что мэр коммуны Чаталкиой в Румынии попросил отселить в безопасное место жителей села Плауру, которое расположено в 300 метрах от порта Измаил, который систематически атакуют "шахедами" ВС РФ.