Россия создала дешевый аналог дрона "Ланцет", — СМИ (фото)

Специалисты отметили, если сравнивать новый дрон с "Ланцетом", новый беспилотник "Скальпель" имеет на 2 кг больше полезной нагрузки.

Россия разработала дрон-камикадзе "Скальпель" длиной 650 мм, который является аналогом дрона "Ланцет". Об этом информирует Defense Express.

Созданием аппарата занимались представители конструкторского бюро "Восток". Дрон получит отсек полезной нагрузки диаметром 125 мм и длиной 650 мм. Такие характеристики предоставят возможность оснастить его различными боевыми частями общим весом до 5 кг.

Беспилотник имеет максимальный взлетный вес до 10,5 кг. Он, по информации издания, развивает скорость до 120 км и дальность полета до 40 км. Для запуска используют катапульту.

Специалисты отметили, если сравнивать новый дрон с "Ланцетом", он имеет на 2 кг больше полезной нагрузки. У него также и большая на 10 км/ч крейсерская скорость.

беспилотник "Скальпель" Фото: Defense Express

Время барражирования "Скальпеля" не разглашается. Стоимость беспилотника также засекречена. Эксперты все же считают, что значительное количество компонентов дрона имеют иностранное происхождение. Россия уже длительное время использует в своем вооружении, включая дроны, гражданскую электронику, которую трудно остановить санкционными мерами.

На уровне государственных СМИ РФ разработчики сообщили, что уже организовали летные испытания этого барражирующего боеприпаса. Они как будто получили заявки от нескольких подразделений. Разработчики поддерживают связь с российскими военными, чтобы усовершенствовать средство для убийств.

Напомним, 13 сентября американское издание The Washington Post сообщило, что Россия значительно увеличила производство ударных беспилотников "Ланцет" и чаще применяет их на поле боя. Таким образом оккупанты пытаются остановить украинское контрнаступление.