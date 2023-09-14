В России сообщили сразу о трех атаках беспилотников на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что атаковали якобы украинские БПЛА. В Минобороны РФ подтвердили, но уничтожение лишь одного дрона.

В ночь на 14 сентября беспилотники атаковали Брянскую область РФ. Всего было три атаки, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

О первой атаке Богомаз написал в 00:47. По его словам, два дрона были сбиты над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом.

"Над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — сообщил он.

Затем, уже в 01:29, как заявил Богомаз, был сбит еще один беспилотный летательный аппарат над Карачевским районом Брянской области. Пострадавших и разрушений также, по его словам, не было.

После этого, в 02:00 губернатор сообщил, что над Брянским районом уничтожен еще один беспилотник.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — сообщил Богомаз.

По его словам, все три атаки якобы были совершены Украиной.

Отмети, что Министерство обороны РФ также заявило об уничтожении беспилотника в небе над Брянской областью, также обвинив во всем ВСУ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.

Напомним, что 8 сентября сообщалось, что в Брянске стая БпЛА во второй раз атаковала завод микрочипов для боевой электроники. Завод "Кремний Эл" в Брянске — второй по величине в России по производству электроники в России. Здесь выпускают детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".