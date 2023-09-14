Ситуация под Марьинкой и Авдеевкой обострилась: в чем военный смысл атак ВС РФ, — эксперт

В военно-политическом смысле эти населенные пункты имеют значение для Москвы. Поскольку к российским военным стоит вопрос, как можно больше года вести боевые действия и не продвинуться там даже на тактическом уровне.

Вооруженные силы РФ активизировали штурмовые действия в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области. Противник пытается достичь хоть каких-то успехов на этих участках фронта после более 560 дней войны. О том какой смысл оккупантам в захвате этих населенных пунктов рассказал 14 сентября в эфире телемарафона военный эксперт генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, для российских оккупантов захват Марьинки имеет прежде всего военно-политический смысл, поскольку уже больше полтора года украинская оборона на этом участке осталась для россиян неприступной.

"Это вопрос к военным, как можно больше года вести боевые действия и не продвинуться там даже на тактическом уровне", — сказал Романенко.

Генерал также отметил, что если противнику удастся взять под контроль Авдеевку и Марьинку, то для него открываются дальнейшие перспективы. Однако украинское военное командование вполне понимает все угрозы и проводит адекватные контрмеры.

"Я думаю, что будут определены ассиметричные действия со стороны Силы обороны Украины, которые не позволят реализовать такие подходы со стороны противника в этом районе", — подчеркнул Романенко.

Перед этим замминистра обороны Анна Маляр заявила о том, что российские оккупанты не оставили планов захватить Марьинку и Авдеевку, несмотря на то, что после года боевых действий из-за обстрелов они фактически стерты с лица земли.

"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов. Уже около года россияне активно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Они фактически уже стерли с лица земли эти два населенных пункта. Там фактически уже сверху и нельзя воевать, там уже война заходит под землю", — сообщила Маляр в эфире телемарафона.

Ранее сообщалось, что для командования ВС РФ прорыв украинскими силами первой линии обороны стало неожиданностью. Как рассказала замминистра обороны Анна Маляр вторая линия обороны у россиян укреплена значительно меньше, что может положительно сыграть для ВСУ.