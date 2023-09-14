Не хотят сглазить: в Минобороны рассказали, на каком из флангов ВСУ наступают под Бахмутом

Логистика ВС РФ находится в пределах досягаемости украинской артиллерии только на отдельных участках вокруг Бахмута. Поэтому продвижение и успехи есть только там.

Заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр рассказала о ситуации на восточном участке фронта по состоянию на 14 сентября. При этом напомнила о попытках ВС РФ вести наступление в Харьковской и Донецкой областях. Она также объяснила, где именно наступают бойцы ВСУ на Бахмутском участке фронта. Об этом шла речь во время эфира на канале "Мы — Украина".

По словам Маляр, сейчас продолжаются наступательные действия ВСУ под и вокруг Бахмута. Основные бои сейчас идут на южном фланге — то есть у населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Клищеевка, перечислила представитель Минобороны. При этом отметила, что опасается сглазить, но каждую неделю там есть продвижение вперед и новые освобожденные территории.

"Там каждую неделю есть продвижение, каждую неделю освобожденные территории. Сейчас там, чтобы не сглазить, все идет по плану и успешно", — заявила Маляр.

Контрнаступление ВСУ: детали

Отметим, Генштаб в крайнем отчете по состоянию на утро 14 сентября рассказал о продолжении наступательных действий под Бахмутом, а также в направлении Мелитополя. Указывается, что именно под Бахмутом есть "частичный успех", а враг теряет живую силу и технику. В одном из предыдущих отчетов указывалось, что россияне атакуют Орехово-Васильевку: на карте эта местность расположена к северу от Бахмута — в 10 км от окраины города.

Бахмутское направление: участок возле Орехово-Васильевки по состоянию на 14 сентября 2023 года Фото: DeepState

На онлайн-карте боевых действий DeepState есть отметки, которые показывают свежие продвижения к югу от Бахмута в районе села Клещеевка. Волонтеры движения DeepState утверждали, что происходит зачистка последних домов, а ВС РФ вытеснили из села. Однако представители Сил обороны возразили: говорят, что до окончательной деоккупации еще должно пройти время.

Бахмутское направление, южный фланг по состоянию на 11-13 сентября 2023 года Фото: DeepState Фото: DeepState

Кроме того, в DeepState объяснили, что логистика ВС РФ действительно страдает от артиллерии ВСУ к югу от Бахмута. Чтобы остановить продвижение Сил обороны, россияне минируют пути. Между тем к северу от города логистика врага не слишком страдает, поэтому он там чувствует себя более уверенно.

Между тем военный эксперт проанализировал возможность окружения Бахмута и его сдачи российским командованием. Военные ВС РФ понимают, что угроза окружения есть. Однако командование будет держаться до последнего из-за того, что ранее "продало" оккупацию Бахмута как победу.

Напоминаем, военный эксперт объяснил последствия удара по базе ВС РФ под Севастополем и в Евпатории, которые произошли 13 и 14 сентября 2023 года. По его словам, у россиян несколько уменьшилась возможность высаживать десант и стрелять "Калибрами". Между тем ORYX подтвердили полное уничтожение десантного корабля "Минск", который стоял в сухом доке в Севастополе.