Российский Су-27 выпустил ракету в британский самолет над Черным морем, но промахнулся, — СМИ

Один из российских пилотов решил открыть огонь по самолету-разведчику Великобритании, решив, что получил разрешение на атаку. Но второй считал иначе и ругался в адрес коллеги, когда тот выпустил ракету.

Российский пилот истребителя Су-27 пытался сбить разведывательный самолет Королевских британских ВВС над Черным морем, ошибочно полагая, что получил на это разрешение, сообщает The Daily Mail.

Пилот российского истребителя выпустил две ракеты в разведывательный самолет RAF RC-135 Rivet Joint. Случай произошел 29 сентября. Российская сторона, объясняя произошедшее, сослалась на поломку. Но сейчас стало известно, что российский летчик-истребитель промахнулся.

Возглавлявший тогда Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил случившееся, заявив в парламенте, что два российских истребителя по недомыслию сблизились с британским самолетом-разведчиком, на борту которого находилось до 30 человек, и что один из истребителей ВС РФ выпустил ракету.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, что произошла техническая неисправность. Уоллес побеседовал с российскими министрами, принял объяснения и заявил, что инцидент исчерпан.

Однако теперь три высокопоставленных западных источника в оборонном ведомстве сообщили журналистам, что, согласно записям переговоров, один из российских летчиков считал, что получил команду атаковать британский самолет.

Источник журналистов объяснил, что этому предшествовала неоднозначная команда от российской наземной станции, звучавшая примерно как: "Вы получили цель".

Первый пилот воспринял это как приказ открыть огонь по самолету-разведчику, но второй считал иначе и ругался в адрес коллеги, когда тот выпустил первую ракету, прошедшую в опасной близости от британского самолета.

Если бы российский истребитель сбил разведывательный Rivet Joint над Черным морем, Великобритании и союзникам по НАТО, возможно, пришлось бы вступить в войну с РФ, отмечают журналисты.

5-я статья устава НАТО предусматривает, что страны-участницы должны рассматривать вооруженное нападение на одну или несколько стран как нападение на всех.

В случае такого нападения каждая страна НАТО должна оказать помощь подвергшейся нападению стране любыми средствами, которые посчитает необходимыми.

Британские ВВС регулярно собирают разведданные над международными водами Черного моря, странами Балтии и восточной частью Польши.

Самолет-разведчик Rivet Joint

Роль Rivet Joint заключается в том, чтобы перехватывать электронные коммуникации. Этот самолет также фиксирует радиоактивность и может обнаружить ядерное оружие.

Британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint

Минобороны Великобритании заявило, что не будет обнародовать детали перехваченных разговоров.

Британские и американские самолеты продолжили выполнять разведывательные полеты после шокирующего случая в сентябре. Однако теперь британские самолеты-разведчики сопровождают истребители Typhoon, а американские — БПЛА.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер в марте заявил о важности сохранить Черное море и воздушное пространство над ним открытыми для всех стран.

По словам Райдера, Черное море не может находиться в собственности какой-то одной страны и доступно странам НАТО, в частности Румынии, Болгарии и Турции.

Райдер комментировал положение в районе моря после похожего случая, когд российские самолеты заставили упасть американский дрон MQ-9 Reaper.

После столкновения бортовая камера показала сломанный (слева) и сравнительно исправный винт (справа).

Сломанный винт MQ Reaper Сравнительно целый винт MQ Reaper

Напомним, что авиация РФ сопровождала в воздухе британский истребитель. Три самолета российских ВВС, согласно опубликованному видео, достаточно близко пролетали рядом с опытным британским летчиком, который опасался, что столкновение могло стать поводом для РФ начать Третью мировую.

Также сообщалось, что иранские дроны и катера окружили корабли США в Персидском заливе. Иран направил небольшие лодки после появления кораблей USS Bataan и USS Carter Hall. Видео опубликовали ВМС Ирана.