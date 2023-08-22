"Повод для Третьей мировой": авиация РФ сопровождала в воздухе британский истребитель (видео)

Три российских самолета, согласно опубликованным кадрам, достаточно близко пролетали рядом с опытным британским летчиком. Пилот опасался, что их столкновение могло стать поводом для РФ начать Третью мировую войну.

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Противостояние Западу российского президента Владимира Путина вылилось в то, что пилоту британских королевских ВВС (RAF) пришлось противодействовать трем российским истребителям. Драматичные кадры были сняты из кабины истребителя Typhoon. На них британский летчик отвечает на потенциальную угрозу, исходящую от российских самолетов в небе над европейским континентом. Об этом сообщается в новом шестисерийном документальном фильме Channel 4 "Top Guns: Inside The RAF".

На опубликованном фрагменте видео — три российских самолета зловеще пролетают под пристальным взглядом опытного летчика ВВС Великобритании по имени Джейк. Он пилот 9-й многоцелевой боевой эскадрильи RAF Lossiemouth.

Кадры противостояния истребителей РФ и Британии

В кадре запечатлено мгновение, когда Джейк теряет из виду один из российских самолетов. У пилота также возникали определенные сомнения, он опасался, что инцидент потенциально может перерасти в Третью мировую войну.

В фильме рассказывается о том, как экипажи истребителей обеспечивают безопасность неба над Великобританией.

RAF Lossiemouth в Шотландии — одна из двух британских станций быстрого реагирования (QRA), с которых мгновенно запускаются самолеты в случае возникновения потенциальной угрозы воздушному пространству.

На опубликованном видео пилот королевских ВВС повторяет движения российских самолетов и следит за тем, чтобы они не предприняли ничего опасного и при этом избегает противодействия им.

Пилот отметил, что в подобные мгновения возникает неуверенность относительно намерений пилотов противника и беспокойство, когда они теряются из виду.

По его словам, сложно понять, чем объясняются действия других пилотов.

"Это идет непосредственно от самого Путина? Или этот парень просто угрожает моему самолету, потому что ему так хочется — не знаю", — пояснил он.

"Это до определенной степени игры разума, но если я совершу ошибку, результат может быть весьма катастрофическим. Если я случайно столкнусь с одним из этих самолетов, это может привести к эскалации, к Третьей мировой", — пояснил пилот.

Напомним, что иранские дроны и катера окружили корабли США во время инцидента в Персидском заливе.

Также сообщалось, что крупнейшая оружейная фирма Британии сообщила о рекордных заказах. Компания BAE Systems производит подлодки и истребители.