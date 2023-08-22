"Привід для Третьої світової": авіація РФ супроводжувала в повітрі британський винищувач (відео)

Три російські літаки, згідно з опублікованими кадрами, досить близько пролітали поруч із досвідченим британським льотчиком. Пілот побоювався, що їхнє зіткнення могло стати приводом для РФ почати Третю світову війну.

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Протистояння Заходу російського президента Володимира Путіна вилилося в те, що пілоту британських королівських ВПС (RAF) довелося протидіяти трьом російським винищувачам. Драматичні кадри були зняті з кабіни винищувача Typhoon. На них британський льотчик відповідає на потенційну загрозу, що виходить від російських літаків у небі над європейським континентом. Про це повідомляється в новому шестисерійному документальному фільмі Channel 4 "Top Guns: Inside The RAF".

На опублікованому фрагменті відео — три російські літаки зловісно пролітають під пильним поглядом досвідченого льотчика ВПС Великої Британії на ім'я Джейк. Він пілот 9-ї багатоцільової бойової ескадрильї RAF Lossiemouth.

Кадри протистояння винищувачів РФ і Британії

У кадрі закарбовано мить, коли Джейк втрачає з поля зору один із російських літаків. У пілота також виникали певні сумніви, він побоювався, що інцидент потенційно може перерости в Третю світову війну.

У фільмі розповідається про те, як екіпажі винищувачів забезпечують безпеку неба над Великою Британією.

RAF Lossiemouth у Шотландії — одна з двох британських станцій швидкого реагування (QRA), з яких миттєво запускаються літаки в разі виникнення потенційної загрози повітряному простору.

На опублікованому відео пілот королівських ВПС повторює рухи російських літаків і стежить за тим, щоб вони не зробили нічого небезпечного, і водночас уникає протидії їм.

Пілот зазначив, що в подібні миті виникає невпевненість щодо намірів пілотів противника і занепокоєння, коли вони губляться з поля зору.

За його словами, складно зрозуміти, чим пояснюються дії інших пілотів.

"Це йде безпосередньо від самого Путіна? Чи цей хлопець просто погрожує моєму літаку, тому що йому так хочеться — не знаю", — пояснив він.

"Це до певної міри ігри розуму, але якщо я зроблю помилку, результат може бути вельми катастрофічним. Якщо я випадково зіткнуся з одним із цих літаків, це може призвести до ескалації, до Третьої світової", — пояснив пілот.

Нагадаємо, що іранські дрони і катери оточили кораблі США під час інциденту в Перській затоці.

Також повідомлялося, що найбільша збройова фірма Британії повідомила про рекордні замовлення. Компанія BAE Systems виробляє підводні човни та винищувачі.