В Беларуси пройдут масштабные военные учения в конце сентября, — "Беларускі Гаюн"

В подразделениях проводятся занятия по "профилактике негативного информационного воздействия" на личный состав. Военных в Беларуси учат "распознавать недостоверную информацию

В конце сентября этого года Вооруженные силы Беларуси планируют провести масштабные двусторонние военные комплексные учения. Об этом заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны Валерий Ревенко, пишут аналитики мониторингового сообщества "Беларускі Гаюн".

О предстоящих учениях якобы были уведомлены государства-участники ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

По данным проекта, в учениях будут задействованы подразделения:

6-й механизированной бригады;

11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);

19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);

120-й механизированной бригады;

336-й реактивной артиллерийской бригады и др.

Сейчас проходит активная подготовка к предстоящим учениям. Проводятся осмотры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники.

Также в подразделениях проводятся занятия по "профилактике негативного информационного воздействия" на личный состав. Военнослужащим предоставили алгоритм распознавания недостоверной информации, а также порядок пользования социальными сетями и мессенджерами.

"По нашей информации, подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады (на вооружении — РСЗО "Смерч" и "Полонез") уже начали перемещаться в район проведения учений", — добавляет "Гаюн".

Напомним, недавно издание Financial Times сообщило, что НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. Они пройдут в Германии, Польше и странах Балтии зимой-весной 2024 года. Учения являются частью новой стратегии обучения, согласно которой военный альянс будет проводить два крупных учения ежегодно вместо одного.